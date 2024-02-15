به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم آغاز به کار رسمی نمایشگاه مطبوعات و رسانه‌های ایران روز یکشنبه ۲۹ بهمن از ساعت ۱۲:۳۰ با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از برگزاری مراسم آغاز به کار رسمی این رویداد هم پیش از افتتاحیه در ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰ در سالن نشست‌های خبری این نمایشگاه برگزار می‌شود که در حاشیه آن از کتاب دانشنامه مطبوعات ایران به سرپرستی محمد جواد جعفرزاده رونمایی می‌شود.

در نخستین روز از برگزاری نمایشگاه رسانه‌های ایران شش رویداد و نشست در دسته‌های «به وقت رسانه»، «کتاب رسا»، «تجربه کاوی رسانه»، «کارگاه اسرا» و «دور همی با پیشکسوتان» برگزار می‌شود.

در بخش به وقت رسانه نشست همگرایی رسانه‌های سنتی و رسانه‌های نوین در نشر ارزش‌های دینی با سخنرانی کمال اکبری استادیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه صدا و سیما و سیدعلی محمدرضوی مدیر گروه فرهنگ و ارتباطات دانشکده دین و رسانه صدا و سیما در ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ در سالن مرحوم سید محمود دعایی برگزار می‌شود.

همچنین نشست پلتفرمی شدن رسانه در دسته به وقت رسانه با سخنرانی مجید سلیمانی ساسانی عضو شورای علمی پژوهشکده ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات دانشگاه تهران و حسین حسنی سرپرست گروه آموزشی پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه شاهد ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ در سالن مرحوم امیرحسین فردی برگزار می‌شود.

نشست دانشنامه مطبوعات با سخنرانی محمد جعفر محمدزاده معاون اسبق مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، راضیه آبادانی و غلامرضا عزیزی پژوهشگر تاریخ در دسته کتاب رسا ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ در سالن مرحوم سید محمود دعایی برگزار می‌شود.

نشست تجربه‌نگاری روزنامه نگاری بحران با همکاری دانشکده رسانه خبرگزاری فارس و سخنرانی اکبر نصراللهی رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مدیریت رسانه دانشگاه آزاد و جواد موگویی مستندساز ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ در دسته تجربه‌کاوی رسانه و در سالن مرحوم سید محمود دعایی برگزار می‌شود.

همچنین کارگاه روزنامه نگاری پادکستی در دسته کارگاه اسرا با ارائه مرتضی درخشان روزنامه نگار و فعال رسانه ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ در سالن مرحوم امیرحسین فردی برگزار می‌شود.

نشست دور همی با پیشکسوتان در نخستین روز از برگزاری نمایشگاه رسانه‌های ایران ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ در سالن مرحوم امیرحسین فردی برگزار می‌شود.

بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران با شعار «نجستم همیشه جز از راستی» با حضور بیش از ۶۰۰ رسانه و مجموعه‌های خلاق و دانش‌بنیان فعال در این حوزه میزبان اهالی رسانه، فرهنگ و فناوری است. برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه فناوری و هوش مصنوعی از رویدادهای حاشیه‌ای این نمایشگاه خواهد بود.

بیست و چهارمین دوره نمایشگاه مورد اشاره، با رویکرد جدید توسط معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شعار «نجستم همیشه جز از راستی» از ۲۹ بهمن تا دوم اسفند در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.