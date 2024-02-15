خانواده ها موضوع فرزندآوری را جدی بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سیم فروش، با اشاره به اینکه در یازدهمین کنگره قرآن، عترت و سلامت نشست تخصصی با عنوان جمعیت و فرزندآوری برپا بود، با تاکید بر اینکه در گذشته ایران با رشد افزایشی جمعیت روبرو بوده و این امر زمینه اتخاذ سیاست‌های کاهش رشد جمعیت را فراهم آورد، گفت: امروز باید بر شعار مهم (ایران جوان بمان) تاکید کنیم. خانواده‌های ما باید برای حفظ کشور، موضوع فرزندآوری را جدی بگیرند و با ازدواج به موقع و فرزندآوری کافی؛ قدم در راه این جهاد بگذارند.

وی افزود: خوشبختانه وزارت بهداشت با تأسیس قرارگاهی با عنوان فرزندآوری، این موضوع را به جدیت پیگیری می‌کند تا راهکارهای اساسی برای حل معضل کاهش رشد جمعیت در کشور بررسی شود.

مشاور وزیر بهداشت، با اشاره به اینکه در چند سال اخیر تسهیلات حمایتی برای فرزندآوری زوج‌های جوان در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: در گذشته، نرخ رشد جمعیتی ما به بالای ۴ درصد (دهه ۱۳۶۵-۱۳۵۵) هم رسیده و نرخ باروری نیز حدود ۶ کودک به ازای هر زن در دوران باروری خود بوده است. اما اکنون نرخ رشد جمعیت به زیر یک درصد رسیده و در چند سال اخیر تلاش شده تسهیلاتی برای فرزندآوری و رفع این روند کاهنده در نظر گرفته شود.

سیم فروش ادامه داد: نرخ باروری لازم برای جایگزینی متعادل جمعیت ۲.۱ فرزند به ازای هر یک از زنان جامعه در دوران باروری است.