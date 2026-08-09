«جهانی شدن نهضت مقاومت» میراث ماندگار شهدای مدافع حرم

خبرگزاری مهر، گروه استانها: هجدهم مردادماه، سالروز بزرگداشت شهدای مدافع حرم، فرصتی است برای گرامیداشت یاد و خاطره رزمندگان غیوری که در راه دفاع از حرم اهلبیت (ع) و حریم اسلام، جان خود را فدا کردند.
مدافعان حرم، گروهی از دلاورمردان ایرانی و همچنین شیعیان بهدنبال تهدید گروههای تکفیری داوطلبانه برای دفاع از ایران به میدان رفتند،آنان با الهام از مکتب عاشورا و با پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب، در برابر تروریستهای تکفیری ایستادگی کردند و امنیت و عزت منطقه را پاس داشتند.
این شهدای والامقام، با نثار جان خود، پیامآور مقاومت، ایثار و دفاع از مظلوم در برابر ظلم و بیعدالتی شدند. شهادتطلبی و ازخودگذشتگی آنان، نهتنها از حریم اهلبیت (ع)، بلکه از استقلال و تمامیت ارضی کشورمان ایران نیز حراست کرد و بزرگان کشور و مسئولان همواره بر نقش بیبدیل این شهدا در تأمین امنیت و عزت ملی تأکید داشتهاند
شهدای مدافع حرم گفتمان مقاومت را به یک پیام جهانی تبدیل کردند
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج محلات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهدای مدافع حرم با ایستادگی و فداکاری خود، گفتمان مقاومت را از یک مفهوم منطقهای فراتر بردند و آن را به الگویی شناختهشده در سطح بینالمللی برای مقابله با ظلم، اشغالگری و جریانهای افراطی تبدیل کردند.
حجت الاسلام سید حسن رفیعی تصریح کرد: حضور مدافعان حرم در جبهه مقاومت پیام روشنی را به ملتهای مختلف منتقل کرد که نشان میداد در برابر تهدید و ظلم، میتوان ایستاد و برای دفاع از ارزشها و کرامت انسانی حتی از جان خود گذشت.
وی افزود: شهادت مدافعان حرم، مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشت و نام و آرمان آنان را به بخشی از ادبیات مقاومت در منطقه و جهان تبدیل کرد، بسیاری از این شهدا در سرزمینی دور از وطن به شهادت رسیدند، اما آرمانی که برای آن جان خود را تقدیم کردند، محدود به یک سرزمین نبود و همین مسئله موجب شد مفهوم مقاومت بیش از گذشته در افکار عمومی منطقه و حتی در سطح بینالمللی مطرح شود.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در ناحیه مقاومت بسیج محلات ادامه داد: یکی از ابعاد قابل توجه زندگی شهدای مدافع حرم، مظلومیت آنان در عرصه رسانهای بود، این شهدا در حالی که در میدان مبارزه با گروههای تروریستی و تکفیری جان خود را فدا میکردند، در فضای رسانهای نیز با هجمهها، تحریفها و روایتهای مغرضانه مواجه بودند، با این حال، گذشت زمان نشان داد که حقیقت فداکاری آنان ماندگارتر از روایتهایی است که با هدف تخریب چهره مقاومت ساخته و منتشر شد.
رفیعی با اشاره به عوامل شکلگیری روحیه مقاومت در میان این شهدا بیان کرد: یکی از مهمترین ریشههای حرکت مدافعان حرم، محبت و دلبستگی عمیق آنان به اهلبیت(ع) بود، دفاع از حرم حضرت زینب(س) و حضرت رقیه(س) برای این رزمندگان تنها دفاع از یک مکان مقدس نبود، بلکه دفاع از یک باور و میراث اعتقادی بود که قرنها در فرهنگ شیعه جایگاه ویژهای داشته است.
وی عنوان کرد: در کنار عشق به اهلبیت(ع)، باور به ولایت و احساس مسئولیت در برابر جامعه اسلامی نیز از عناصر مهمی بود که این افراد را در مسیر مقاومت ثابتقدم کرد، آنان زمانی که احساس کردند حریم اعتقادی و امنیت جامعه اسلامی با تهدید مواجه شده است، حضور در میدان را وظیفه خود دانستند و تا آخرین لحظه بر انتخاب خود پایبند ماندند.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در ناحیه مقاومت بسیج محلات تصریح کرد: اثرگذاری شهدای مدافع حرم تنها به پیروزیهای میدانی محدود نمیشود بلکه میراث اصلی آنان، ایجاد یک فرهنگ و گفتمان است، نسلی که مشاهده کرد جوانانی میتوانند از آسایش، خانواده و زندگی شخصی خود بگذرند و برای یک آرمان بزرگ جانفشانی کنند، با مفهوم تازهای از مسئولیت اجتماعی و ایثار مواجه شد و همین فرهنگ، زمینه تداوم جریان مقاومت را فراهم کرد.
حجت الاسلام رفیعی گفت: نهضت مقاومت اکنون در میان ملتهای مختلف با زبانها و فرهنگهای گوناگون شناخته شده است و این گسترش، نتیجه مجموعهای از عوامل است که یکی از مهمترین آنها خون شهدایی است که در راه این مسیر بر زمین ریخته شد و شهادت این رزمندگان، مقاومت را از یک شعار به یک واقعیت عینی تبدیل کرد و نشان داد ایستادگی در برابر قدرتهای متجاوز میتواند هزینه داشته باشد، اما در نهایت عزت و استقلال ملتها را به دنبال خواهد داشت.
وی با تأکید بر اهمیت روایتگری درباره شهدای مدافع حرم اظهار کرد: اگر مجاهدت این شهدا بهدرستی برای نسل جدید روایت نشود، بخشی از حقیقت تاریخی دوران معاصر نادیده گرفته خواهد شد و اکنون رسانهها، خبرنگاران، نویسندگان و فعالان فرهنگی وظیفه دارند زندگی، انگیزهها و آرمانهای این شهدا را بدون اغراق و تحریف برای جامعه بازگو کنند تا نسل جوان بداند مقاومت چگونه شکل گرفت و چه هزینههایی برای حفظ آن پرداخت شد.
حجتالاسلام رفیعی بیان کرد: شهدا با خون خود نشان دادند که مقاومت یک جریان مقطعی و وابسته به یک حادثه خاص نیست، بلکه میتواند به یک فرهنگ پایدار تبدیل شود، هر جا ملتی بر اسلام، استقلال، عزت، هویت و حق تعیین سرنوشت خود پافشاری کند، زمینه شکلگیری چنین فرهنگی وجود دارد و به همین دلیل است که پیام شهدای مدافع حرم امروز فراتر از مرزهای جغرافیایی شنیده میشود.
وی گفت: مهمترین وظیفه ما در برابر شهدای مدافع حرم، صرفاً برگزاری مراسم یادبود نیست، بلکه باید آرمان و اندیشهای را که آنان به خاطر آن جان خود را فدا کردند، به نسلهای آینده منتقل کنیم، اگر فرهنگ ایثار، ولایتمداری، دفاع از مظلوم و ایستادگی در برابر ظلم زنده بماند، خون این شهدا همچنان در مسیر تاریخ اثرگذار خواهد بود و نهضت مقاومت نیز به عنوان یک گفتمان ماندگار، مسیر خود را درمیان ملتهای آزاده ادامه خواهد داد.
شهدای مدافع حرم، گفتمان مقاومت را به مطالبهای جهانی برای حقطلبی تبدیل کردند
پاسدار بازنشسته و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهدای مدافع حرم با ایستادگی و جانفشانی خود، گفتمان مقاومت را از یک مفهوم منطقهای فراتر بردند و آن را به جریانی اثرگذار در عرصه بینالمللی تبدیل کردند، جریانی که محور اصلی آن دفاع از مظلومان، مقابله با ظلم و ایجاد وحدت میان ملتهای مسلمان و آزادیخواه است.
سید حبیبالله تدینی در گفتگو بیان کرد: اندیشه مقاومت ریشه در فرهنگ اسلامی و آموزههای قرآن کریم دارد و انقلاب اسلامی ایران نیز این تفکر را با تأکید بر مبارزه با استکبار و حمایت از مستضعفان در عرصه جهانی مطرح کرد.
تدینی افزود: یکی از مهمترین جلوههای این تفکر، مسئله فلسطین و قدس است که از همان سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفت و با نامگذاری روز قدس، موضوع مبارزه با صهیونیسم و حمایت از ملت مظلوم فلسطین به یک مطالبه عمومی در جهان اسلام تبدیل شد.
وی با اشاره به نقش شهدای مدافع حرم در تقویت جبهه مقاومت بیان کرد: این شهدا تنها برای دفاع از یک سرزمین یا یک گروه خاص وارد میدان نشدند، بلکه با اعتقاد به دفاع از مظلوم و مقابله با جریانهای تکفیری و تروریستی، از امنیت و ثبات منطقه دفاع کردند و ایثار این شهدا نشان داد که مرزهای جغرافیایی نمیتواند مانع همبستگی انسانهایی شود که در برابر ظلم و افراطگرایی یک هدف مشترک دارند.
تدینی ادامه داد: یکی از ویژگیهای مهم نهضت مقاومت، حفظ هویت ملی و فرهنگی گروهها و ملتهای مختلف است به صورتیکه جریانهای مقاومت در کشورهای گوناگون، هویت بومی خود را حفظ کردهاند، اما در عین حال در موضوعاتی همچون مبارزه با اشغالگری، دفاع از مردم مظلوم و مقابله با تروریسم و سلطهطلبی دارای منافع و اهداف مشترک هستند.
وی با بیان اینکه شهدای مدافع حرم نقش مهمی در شکلگیری این همگرایی داشتند، گفت: خون شهدای مقاومت موجب شد ملتهای مختلف بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شوند و مفهوم وحدت اسلامی از یک شعار به یک تجربه عملی در میدان تبدیل شود و امروز بسیاری از ملتها فارغ از قومیت، ملیت و مذهب، در برابر ظلم و تجاوز احساس مسئولیت میکنند.
این مدرس دانشگاه تاکید کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای مقاومت، جلوگیری از فراموش شدن مسئله فلسطین بود، در مقطعی تلاش میشد مسئله فلسطین از اولویت افکار عمومی جهان اسلام خارج شود، اما مقاومت و فداکاری شهدای این جبهه موجب شد مسئله آزادی قدس و حقوق مردم فلسطین بار دیگر به یکی از مهمترین مسائل جهان اسلام و حتی افکار عمومی جهان تبدیل شود.
تدینی با اشاره به مبارزه با گروههای تروریستی و تکفیری اظهار کرد: شهدای مدافع حرم با حضور در برابر جریانهایی که با نام و ادعای اسلامی، خشونت و تروریسم را ترویج میکردند، از چهره واقعی اسلام دفاع کردند، ایستادگی آنان نشان داد که دفاع از اسلام، در کنار دفاع از جان و کرامت انسانها و مقابله با ظلم معنا پیدا میکند.
وی افزود: پیروزیهای بهدستآمده در مقابله با گروههای تروریستی در عراق و سوریه، حاصل فداکاری نیروهایی بود که با اعتقاد به ضرورت دفاع از امنیت ملتها وارد میدان شدند و در این میان، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نیز با نگاه راهبردی و توانایی در ایجاد هماهنگی میان جریانهای مختلف مقاومت، نقش مهمی در تقویت این جبهه ایفا کرد.
پاسدار بازنشسته و مدرس دانشگاه تصریح کرد: مهمترین سرمایه محور مقاومت، سلاح و تجهیزات نیست، بلکه ایمان، روحیه ایثار، باور به حقطلبی و حضور مردم است، شهدای مدافع حرم با نثار جان خود نشان دادند که مقاومت پیش از آنکه یک تاکتیک نظامی باشد، یک فرهنگ و اندیشه است.
تدینی گفت: اکنون پیام شهدای مدافع حرم محدود به یک کشور یا یک ملت نیست و میتواند مخاطبان بسیاری در سراسر جهان داشته باشد، زیرا دفاع از مظلوم، مقابله با ظلم و حمایت از کرامت انسانها ارزشهایی فراتر از مرزهای جغرافیایی و اختلافات قومی و مذهبی هستند و همین مسئله میتواند زمینهساز شکلگیری وحدت بیشتر میان ملتهای آزاده جهان باشد.
شهدای مدافع حرم با سلاح بصیرت و داوطلبی، امنیت و عزت را برای کشور فراهم کردند
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهدای مدافع حرم با درک عمیق از شرایط حساس منطقه و با بهرهگیری از سلاح بصیرت نافذ، داوطلبانه برای دفاع از حریم ولایت به مصاف دشمنان قسمخورده اسلام رفتند و با نثار جان خود، امنیت و عزت را برای منطقه و کشور به ارمغان آوردند.
رضا ربیعی با اشاره به جایگاه رفیع این مدافعان، اظهار کرد: شهدای مدافع حرم با آگاهی کامل از توطئههای دشمنان، کیلومترها دورتر از مرزهای جغرافیایی ایران اسلامی، حماسهای ماندگار خلق کردند که ریشه در شناخت عمیق آنان از آرمانهای انقلاب اسلامی و پیروان راستین خط ولایت بودن دارد.
وی با اشاره به اهمیت معنوی این مجاهدتها و تأکید بر جایگاه ویژه این عزیزان، افزود: به تعبیر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مبنی بر «اجر مضاعف» برای شهدای مدافع حرم، نشاندهنده شأن رفیع این بزرگمردان در پیشگاه خداوند است.
مدیرکل بنیاد شهید استان مرکزی با تبیین تفاوت میان مجاهدتهای دوران دفاع مقدس و دفاع از حرم، تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس، کشور در شرایط جنگی قرار داشت و شور و شوق عمومی برای دفاع از وطن موج میزد، اما شهدای مدافع حرم، خالصانه، بدون تبلیغات محیطی و با درک عمیق از تکلیف، در اوج غربت و برای پاسداری از حریم اهلبیت (ع) جانفشانی کردند.
ربیعی با تأکید بر اینکه هجدهم مردادماه فرصتی برای بازخوانی این حماسه است، گفت: مدافعان حرم با الهام از مکتب عاشورا و لبیک به فرامین ولایت، حجابهای دنیوی را کنار زده و با گذر از تعلقات مادی، شرافت، انسانیت و کرامت الهی را به جامعه اسلامی هدیه کردند.
وی افزود: شهدای مدافع حرم، مروجان راستین فرهنگ جهاد در نبرد با اندیشههای افراطی بودند، جامعهای که در آن فرهنگ ایثار و شهادت جاری نباشد، جامعهای بیروح و رو به زوال است از این رو بقا، آزادی و پیشرفت همهجانبه ایران اسلامی، مدیون خون پاک شهدایی است که در غربت و مظلومیت برای اعتلای کلمه حق جنگیدند.
مدیرکل بنیاد شهید استان مرکزی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست، تاکید کرد: این فرهنگ ایثار و شهادت است که عامل اصلی هراس دشمنان از نفوذ و تسلط بر این مرز و بوم شده است.
ربیعی گفت: ملت بزرگ ایران اسلامی همواره مدیون خون پاک این شهداست و ترویج فرهنگ ایثار و صیانت از دستاوردهای این دلاورمردان، وظیفهای است که بر دوش تکتک آحاد جامعه و مسئولان قرار دارد تا این میراث گرانبها را حفظ کرده و راه این شهدای والامقام را ادامه دهند.
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