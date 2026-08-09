به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی‌اصغر طباطبایی با تاکید بر تغییر رویکرد کتابخانه‌های عمومی از فضای صرفاً مطالعاتی به مراکز پویا و چندمنظوره اظهار کرد: با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان و اعضای کتابخانه‌ها در ایام تعطیلات تابستانی، برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای برای تبدیل این مراکز به کانون‌های رشد و شکوفایی استعدادها صورت گرفته است.

وی با اشاره به تنوع فعالیت‌های در نظر گرفته شده، افزود: تابستان امسال، کتابخانه‌های عمومی شهرستان همدان فراتر از حوزه امانت کتاب، میزبان طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی هستند که در قالب بیش از ۳۰ عنوان برنامه در محورهای مهارتی، هنری و اعتقادی تدوین شده است.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان همدان افزود: مهارت‌آموزی و کارآفرینی یکی از برنامه ها است که در این زمینه برگزاری کارگاه‌های خیاطی و ساخت صنایع‌دستی با هدف حمایت از اشتغال‌زایی و تقویت کسب‌وکارهای محلی انجام می‌شود.

وی درخصوص برنامه‌های مذهبی و اعتقادی، بیان کرد: آموزش روخوانی، روان‌خوانی و حفظ قرآن کریم، تدبر در آیات الهی و برگزاری محافل انس با ادعیه نیز در کتابخانه‌های همدان اجرا می‌شود.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان همدان افزود: فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی نظیر اجرای برنامه‌های تخصصی کتابخوانی، کارگاه‌های مهارت‌های اجتماعی و زندگی، آموزش هنرهای تجسمی و نمایش فیلم در کتابخانه‌های دارای سالن آمفی‌تئاتر نیز در تابستان امسال مد نظر قرار گرفت.

وی ادامه داد: اردوهای علمی و گردشگری شامل برگزاری اردوهای بازدید از مراکز علمی و فرهنگی نظیر باغ‌موزه دفاع مقدس و موزه تاریخ طبیعی نیز در برنامه است.

طباطبایی در پایان با بیان اینکه این طرح از نیمه دوم خردادماه آغاز شده و تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که کتابخانه‌های عمومی به پاتوقی فرهنگی برای یادگیری، تجربه‌اندوزی و غنی‌سازی فکری نسل نوجوان و جوان تبدیل شوند تا ضمن پر کردن بهینه اوقات فراغت، بسترهای لازم برای پرورش استعدادهای آینده‌سازان شهرستان فراهم آید.