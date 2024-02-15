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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۵۶

مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی:

«استودیوی انتخابات» در استانداری خراسان رضوی آغاز به کار کرد

«استودیوی انتخابات» در استانداری خراسان رضوی آغاز به کار کرد

مشهد- مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی گفت: «استودیو انتخابات» با حضور رییس ستاد انتخابات استانداری خراسان رضوی در محل استانداری کار خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدناصر نعمتی با اشاره به اینکه نشست خبری انتخاباتی در استودیو انتخابات برگزار می‌شود، اظهار کرد: پاسخ به سوالات انتخاباتی رسانه‌ها و تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های مختلف حقوقی، امنیتی و اجرایی برای فرآیند انتخابات از موضوعات مورد گفت وگو خواهد بود.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: از امروز تا ۱۱ اسفند و روز برگزاری انتخابات همه روزه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۰ صبح میهمانان مختلف از جمله فرمانداران، مدیران کل اجرایی و اعضای ستاد انتخابات استان و رؤسای کمیته‌های تخصصی این ستاد برای اطلاع رسانی در خصوص انتخابات در استودیو انتخابات پاسخگوی خبرنگاران خواهند بود.

وی افزود: پاسخ به سوالات انتخاباتی رسانه‌ها و تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های مختلف حقوقی، امنیتی و اجرایی برای فرآیند انتخابات از موضوعات مورد گفت وگو خواهد بود.

نعمتی اظهار کرد: هماهنگی‌های لازم برای پخش زنده این نشست‌ها در سیمای خراسان رضوی نیز صورت گرفته است.

کد مطلب 6025477

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