«استودیوی انتخابات» در استانداری خراسان رضوی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدناصر نعمتی با اشاره به اینکه نشست خبری انتخاباتی در استودیو انتخابات برگزار میشود، اظهار کرد: پاسخ به سوالات انتخاباتی رسانهها و تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزههای مختلف حقوقی، امنیتی و اجرایی برای فرآیند انتخابات از موضوعات مورد گفت وگو خواهد بود.
رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: از امروز تا ۱۱ اسفند و روز برگزاری انتخابات همه روزه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۰ صبح میهمانان مختلف از جمله فرمانداران، مدیران کل اجرایی و اعضای ستاد انتخابات استان و رؤسای کمیتههای تخصصی این ستاد برای اطلاع رسانی در خصوص انتخابات در استودیو انتخابات پاسخگوی خبرنگاران خواهند بود.
وی افزود: پاسخ به سوالات انتخاباتی رسانهها و تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزههای مختلف حقوقی، امنیتی و اجرایی برای فرآیند انتخابات از موضوعات مورد گفت وگو خواهد بود.
نعمتی اظهار کرد: هماهنگیهای لازم برای پخش زنده این نشستها در سیمای خراسان رضوی نیز صورت گرفته است.
نظر شما