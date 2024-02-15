«استودیوی انتخابات» در استانداری خراسان رضوی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدناصر نعمتی با اشاره به اینکه نشست خبری انتخاباتی در استودیو انتخابات برگزار می‌شود، اظهار کرد: پاسخ به سوالات انتخاباتی رسانه‌ها و تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های مختلف حقوقی، امنیتی و اجرایی برای فرآیند انتخابات از موضوعات مورد گفت وگو خواهد بود.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: از امروز تا ۱۱ اسفند و روز برگزاری انتخابات همه روزه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۰ صبح میهمانان مختلف از جمله فرمانداران، مدیران کل اجرایی و اعضای ستاد انتخابات استان و رؤسای کمیته‌های تخصصی این ستاد برای اطلاع رسانی در خصوص انتخابات در استودیو انتخابات پاسخگوی خبرنگاران خواهند بود.

وی افزود: پاسخ به سوالات انتخاباتی رسانه‌ها و تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های مختلف حقوقی، امنیتی و اجرایی برای فرآیند انتخابات از موضوعات مورد گفت وگو خواهد بود.

نعمتی اظهار کرد: هماهنگی‌های لازم برای پخش زنده این نشست‌ها در سیمای خراسان رضوی نیز صورت گرفته است.