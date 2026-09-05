حجتالاسلام رضا مهدیانراد،در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دفن اموات در جوار بقاع متبرکه اجباری نیست و این امر صرفاً بر اساس درخواست و انتخاب متقاضیان و در چارچوب ضوابط شرعی و قانونی انجام میشود.
وی افزود: در رباطکریم علاوه بر آرامستان عمومی، ظرفیتهایی در امامزادگان وجود دارد و شهروندان میتوانند بر اساس شرایط و انتخاب خود از این ظرفیتها استفاده کنند.
مهدیانراد درباره هزینه قبور نیز گفت: مبالغ تعیینشده بر اساس خدماتی از جمله نگهداری و نظافت محوطه، تأمین روشنایی، حقوق خادمان و نگهبانان و ارائه خدمات به خانواده متوفی تعیین میشود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رباطکریم با تأکید بر شفافیت مالی بقاع متبرکه تصریح کرد: عملکرد مالی امامزادگان و بقاع متبرکه به صورت سالانه و مطابق مقررات به مراجع تحقیق و حسابرسی ارائه میشود.
وی با بیان اینکه اوقاف از انتقادات سازنده استقبال میکند، خاطرنشان کرد: نقدهای خیرخواهانه میتواند به ارتقای خدمات کمک کند، اما انتشار مطالبی که موجب تشویش اذهان عمومی شود، قابل پذیرش نیست.
مهدیانراد در بخش دیگری از سخنان خود با طرح پرسشهایی درباره نحوه مدیریت رقبات تجاری مسجد جامع آبشناسان، خواستار شفافسازی درباره نحوه واگذاری و محل هزینهکرد درآمدهای این املاک شد.
وی پرسید: رقبات تجاری مسجد بر اساس چه ملاک و معیاری اجاره داده میشود، درآمد حاصل از اجاره آنها در کجا هزینه میشود و آیا در واگذاری و تمدید قراردادها، ضوابط قانونی مربوط به املاک و اموال موقوفه رعایت شده است؟
رئیس اداره اوقاف رباطکریم با اشاره به تبصره ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف افزود: رقبات درآمدزا باید مطابق قوانین و مقررات مربوط به اجاره املاک موقوفه واگذار شوند.
مهدیانراد در پایان تأکید کرد: اوقاف ضمن استقبال از طرح مطالب و انتقادات در چارچوب قانونی، در برابر مطالب توهینآمیز و اتهامات مطرحشده، حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی را برای خود محفوظ میداند.
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