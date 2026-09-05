جمشید رخشانینسب در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت توزیع آرد و نان در زاهدان اظهار کرد: ماهانه هفت هزار و ۳۸۷ تن آرد میان حدود ۳۶۷ نانوایی دولتی شهر توزیع میشود و حدود ۸۰ تا ۸۵ نانوایی آزادپز نیز ماهانه هزار تن آرد مصرف میکنند.
فرماندار زاهدان افزود: با احتساب نانواییهای آزادپز، مصرف ماهانه آرد خام زاهدان به ۸ هزار و ۳۸۷ تن میرسد و نانواییها در شرایط خاص از جمله جنگ ۱۲ روزه نیز بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دادند.
سرانه آرد پایینتر از نیاز؛ کیفیت نان همچنان چالشبرانگیز
وی با انتقاد از پایین بودن سرانه آرد این شهر گفت: سرانه آرد زاهدان حدود ۹.۵ کیلوگرم است، در حالی که با احتساب جمعیت واقعی شهر این رقم به حدود ۸ کیلوگرم میرسد و درخواست کردهایم این شاخص حداقل به ۱۰ کیلوگرم افزایش یابد.
رخشانینسب درباره قیمت نان نیز گفت: با توجه به افزایش هزینههای تولید، قیمت نان از حدود پنج هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است.
وی در پاسخ به انتقادات درباره کیفیت نان، صراحتاً اذعان کرد: «هنوز مشکلاتی در کیفیت نان وجود دارد و این موضوع کاملاً حل نشده است» و افزود: فرمانداری به دنبال راهکارهایی برای ارتقای کیفیت نان است.
فرماندار زاهدان همچنین با اشاره به گزارشهایی درباره فروش آرد نانواییها به دامداریها، بر برخورد با این تخلف تأکید کرد و از شهروندان خواست موارد تخلف را به مسئولان مربوطه گزارش دهند.
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