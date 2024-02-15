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۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۰:۰۴

فرماندار رشت:

نامزدهای انتخاباتی به قوانین و اخلاق مداری پایبند باشند

نامزدهای انتخاباتی به قوانین و اخلاق مداری پایبند باشند

رشت- فرماندار رشت با تاکید بر اصل بی طرفی متولیان انتخابات در این شهرستان گفت: نامزدهای انتخاباتی و طرفدارانشان به قوانین و اخلاق مداری پایبند باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، کیا عاشوری عصر پنجشنبه در نشست اعضای هیأت نظارت و اجرایی حوزه انتخابیه رشت و خمام با نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پنجم مردادماه امسال فرآیند انتخابات آغاز شد، هیأت‌های نظارت و اجرایی با حضور معتمدین شهرستان شکل گرفت، در مرحله پیش ثبت‌نام تعداد داوطلبین انتخابات مجلس ۲۰۶ نفر بود، در هیأت اجرایی ۱۳۰ داوطلب تأیید شدند و تأیید شدگان به هیأت نظارت و شورای نگهبان ابلاغ شد.

فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه تاکنون ۱۲۷ نامزد انتخابات مجلس تأیید صلاحیت شدند که از این تعداد ۱۱۱ نفر آقا و ۱۶ نفر خانم هستند، گفت: در حوزه انتخابیه رشت و خمام ۵۹۰ شعبه اخذ رأی داریم که ۵۷۵ شعبه ثابت و ۱۵ شعبه سیار بوده و همچنین ۲۹۷ شعبه در حوزه شهری و ۲۹۳ شعبه در حوزه روستایی هستند؛ امید است با حضور و مشارکت حداکثری در ۱۱ اسفندماه حماسه دیگری خلق مانند جشن انقلاب کنیم.

عاشوری با تاکید بر اینکه نامزدهای انتخابات مجلس اخلاق‌مداری را در رقابت رعایت کنند، تصریح کرد: تبلیغات انتخابات مجلس از سوم اسفندماه آغاز می‌شود و تا یک روز قبل از برگزاری انتخابات ادامه دارد، نامزدها قوانین تبلیغات و جرایم انتخاباتی خصوصاً فصل ۶ و ۷ قانون انتخابات را حتماً مطالعه کنند، دستگاه قضا در برابر جرایم انتخابات قاطع برخورد می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم بسترسازی برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات افزود: منافع ملی بر منافع شخصی، حزبی و قومی اولویت دارد و باید این موضوع همواره مورد توجه نامزدها و طرفداران آنها باشد.

عاشوری با تاکید بر اینکه اخلاق‌مداری محور اصلی فعالیت‌های انتخاباتی نامزدها باشد، گفت: تمام مسؤولیت انتخابات به عهده نامزدها است و باید نسبت به عملکرد اعضای شاغل در ستاد پاسخگو باشند، پایبندی به ضوابط انتخاباتی اهمیت دارد، راه اندازی کارناوال‌های انتخاباتی بر اساس استناد ماده ۸۲ قانون انتخابات تخلف است.

کد مطلب 6025606

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