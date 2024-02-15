نامزدهای انتخاباتی به قوانین و اخلاق مداری پایبند باشند

به گزارش خبرنگار مهر، کیا عاشوری عصر پنجشنبه در نشست اعضای هیأت نظارت و اجرایی حوزه انتخابیه رشت و خمام با نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پنجم مردادماه امسال فرآیند انتخابات آغاز شد، هیأتهای نظارت و اجرایی با حضور معتمدین شهرستان شکل گرفت، در مرحله پیش ثبتنام تعداد داوطلبین انتخابات مجلس ۲۰۶ نفر بود، در هیأت اجرایی ۱۳۰ داوطلب تأیید شدند و تأیید شدگان به هیأت نظارت و شورای نگهبان ابلاغ شد.
فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه تاکنون ۱۲۷ نامزد انتخابات مجلس تأیید صلاحیت شدند که از این تعداد ۱۱۱ نفر آقا و ۱۶ نفر خانم هستند، گفت: در حوزه انتخابیه رشت و خمام ۵۹۰ شعبه اخذ رأی داریم که ۵۷۵ شعبه ثابت و ۱۵ شعبه سیار بوده و همچنین ۲۹۷ شعبه در حوزه شهری و ۲۹۳ شعبه در حوزه روستایی هستند؛ امید است با حضور و مشارکت حداکثری در ۱۱ اسفندماه حماسه دیگری خلق مانند جشن انقلاب کنیم.
عاشوری با تاکید بر اینکه نامزدهای انتخابات مجلس اخلاقمداری را در رقابت رعایت کنند، تصریح کرد: تبلیغات انتخابات مجلس از سوم اسفندماه آغاز میشود و تا یک روز قبل از برگزاری انتخابات ادامه دارد، نامزدها قوانین تبلیغات و جرایم انتخاباتی خصوصاً فصل ۶ و ۷ قانون انتخابات را حتماً مطالعه کنند، دستگاه قضا در برابر جرایم انتخابات قاطع برخورد میکند.
وی با تاکید بر لزوم بسترسازی برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات افزود: منافع ملی بر منافع شخصی، حزبی و قومی اولویت دارد و باید این موضوع همواره مورد توجه نامزدها و طرفداران آنها باشد.
عاشوری با تاکید بر اینکه اخلاقمداری محور اصلی فعالیتهای انتخاباتی نامزدها باشد، گفت: تمام مسؤولیت انتخابات به عهده نامزدها است و باید نسبت به عملکرد اعضای شاغل در ستاد پاسخگو باشند، پایبندی به ضوابط انتخاباتی اهمیت دارد، راه اندازی کارناوالهای انتخاباتی بر اساس استناد ماده ۸۲ قانون انتخابات تخلف است.
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