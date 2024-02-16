به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که صدرنشین لیگ برتر بیست و سوم است، امروز جمعه رقابت های دور برگشت خود را با صنعت نفت آغاز خواهد کرد و در ورزشگاه آزادی از این تیم جنوبی میزبانی خواهد کرد. این در حالی است که اختلافات بین کادر فنی و مدیریت باشگاه شدیدتر از گذشته شد و همین امر نگرانی هایی را برای هواداران و پیشکسوتان این باشگاه ایجاد کرده است.

استقلال بدون اردو به استقبال لیگ می رود

مهدی فنونی زاده در گفت و گو با مهر در خصوص شروع لیگ و دیدار استقلال و صنعت نفت آبادان که روز جمعه برگزار خواهد شد گفت: استقلال نتوانست در تعطیلات نیم فصل اردوی خارجی برگزار کند و با توجه به شرایط این تیم و اختلافاتی که بین مدیر عامل و کادر فنی بوجود آمد اردوی امارات لغو شد تا آبی ها تمرینات خودرا در تهران ادامه دهند و برای آمادگی بیشتر برای شروع لیگ تنها به چند بازی تدارکاتی بسنده کنند که این می تواند برای استقلال دردسر ساز شود. اگر چه با همدلی که بین اعضای کادر فنی و بازیکنان وجود دارد آنها می توانند همچنان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی باشند اما تدارکات قوی ، جذب نفرات مورد نظر کادر فنی تاثیر بسزایی در موفقیت یک تیم دارد.

کادر فنی به اهدافش نرسید

این پیشکسوت ادامه داد: با اختلافی که از ابتدای فصل بین مدیرعامل و کادر فنی بوجود آمد و همچنان باقی است کادر فنی نتوانست به خواسته هایش که مهمترین آن جذب بازیکنان بزرگ است دست پیدا کند. اینکه مدیر عامل استقلال هیچ‌ تعاملی با سرمربی ندارد کاملا روشن است و کار شکنی های او اجازه نداد بازیکنان بزرگ به استقلال بیایند و حالا نکونام‌ با همان شرایط نیم فصل اول و البته حمایت هواداران لیگ را آغاز خواهد کرد و به دنبال این است تا بتواند صدرنشینی خود را تداوم ببخشد اما اگر اتفاقی غیراز این رخ دهد مقصر اصلی مدیر عامل است که نخواسته استقلال با نکونام موفق باشد.

نبود یامگا تاثیرگذار خواهد بود

فنونی زاده ادامه داد: یکی از مشکلات استقلال در نیم فصل دوم مصدومیت طولانی مدت یامگا است که یکی از بهترین های استقلال بوده ، بهترین پنالتی زن ابی ها حالا باید از منزل عملکرد تیمش را تماشا کند و این اتفاق ضربه بدی به کادرفنی بود ، البته استقلال با تلاش سرمربی توانست ماشاریپوف را جذب کند تا خیال نکونام از بابت خط هافبک آسوده شود اما نبود یامگا که یک مهره تاثیر گذار برای استقلال بود تفکرات کادر فنی را بهم زده است و حالا آنها باید یک جایگزین خوب برای او در زمین قرار دهند تا بتواند نقش یامگا را بخوبی اجرا کند .

نفت آبادان بدنبال شگفتی است

وی در خصوص شرایط نفت و تغییراتی که در این تیم بوجود آمده گفت: نفتی ها در این فصل عملکرد خوبی نداشتند و چندین بار کادر فنی آنها دستخوش تغییر شد و حالا سهراب بختیاری زاده هدایت این تیم را بعهده گرفته و می خواهد شوک به تیم وارد کرده و از استقلال در تهران امتیاز بگیرد ، بختیاری زاده چندین سال در استقلال بازی کرده و این تیم را می شناسد و به دنبال این است تا با کسب امتیاز شروعی خوب در نیم فصل دوم داشته باشد بنابراین استقلال باید مقابل این تیم هوشیار باشد.

استقلال روز سختی خواهد داشت

فنونی زاده در خصوص شرایط استقلال مقابل نفت تاکید کرد: آبی ها با چند تغییر به مصاف نفت می روند حضور نفرات جدید بازگشت مصدومان ، غیبت یامگا همگی باعث خواهد شد که یک استقلال جدید را برابر نفت ببینیم ، استقلال باید از نقاط ضعف حریف استفاده کرده و در تهران و با حمایت هواداران نتیجه را به سود خود به پایان برساند ، این برد می تواند تاثیر زیادی درنتایج آینده استقلال داشته باشد و به نوعی کسب سه امتیاز این دیدار از نان شب هم واجب‌تر است بنابراین بازیکنان استقلال باید بدون اشتباه بازی کرده و از موقعیتهایی که به دست می آورند بهترین استفاده را داشته باشند.