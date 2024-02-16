۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۱۲

مدیر بخش جراحی مرکز درمانی ناصر: تجهیزات پزشکی نداریم

مدیر بخش جراحی مرکز درمانی ناصر در غزه گفت: اشغالگران همچنان مانع از رسیدن سوخت به این مرکز درمانی در خان یونس می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابعی در بیمارستان ناصر از اوضاع ناگوار این بیمارستان در خان یونس خبر دادند.

ناهض ابوطعیمه مدیر بخش جراحی این مرکز درمانی گفت: اشغالگران همچنان مانع از رسیدن سوخت به این مرکز درمانی در خان یونس می شوند.

وی افزود: ما به علت نبود تجهیزات پزشکی نمی توانیم به مجروحان در این بیمارستان کمکی کنیم.

الطعیمه بیان کرد: به علت قطع برق و اکسیژن چهار نفر از بیماران در این بیمارستان به شهادت رسیده اند.

از سوی دیگر اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه گفت: ما خواستار انتقال مجروحان بدحال از مرکز درمانی ناصر شدیم اما اشغالگران مخالفت کردند.

وی افزود: دو زن در شرایط فاجعه بار این مرکز درمانی وضع حمل کردند و آب و برق و غذایی در مرکز درمانی ناصر وجود ندارد. آنچه در این بیمارستان رخ می دهد کشتار برنامه ریزی شده اشغالگران است.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
