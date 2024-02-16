جزییات حادثه حریق گسترده یک کارگاه کفاشی در خیابان خیام تهران

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره حادثه حریق در یک کارگاه کفاشی اظهارداشت: اواخر شب گذشته وقوع حریق در خیابان خیام، خیابان کارکن اساسی از طریق سامانه ۱۲۵ به نیروهای آتش نشانی اطلاع داده شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای ۴ ایستگاه آتش نشانی همراه با خودروهای پشتیبانی به محل حادثه اعزام شدند ولی به علت باریک بودن خیابان مکان تردد خودروی سنگین به محل حادثه نبود ولی خودروهای سبک خود را به محل رسانند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران ادامه داد: منشأ حادثه در ملک قدیمی ۲۵۰ متری بسیار قدیمی با ستون‌های چوبی بود که در قسمت غربی آن فضایی برای مواد اولیه کفاشی بود که آتش سوزی از آنجا آغاز و همه ملک قدیمی را گرفتار کرده بود و وسعت آن زیاد بود و حریق به ملک بغلی قدیمی که کفاشی بود سرایت و در حال انتقال به ملک‌های دیگر بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران خاطر نشان کرد: خوشبختانه این حادثه مصدوم و تلفات جانی نداشته است و آتش نشانان موفق شدند در اسرع وقت حریق را اطفا و ایمن سازی محل را انجام دهند.