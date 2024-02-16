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۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۳۶

به کارگردانی سامان مقدم؛

اعلام جزییات «افعی تهران»/ پیمان معادی درگیر یک پرونده قتل شد

اعلام جزییات «افعی تهران»/ پیمان معادی درگیر یک پرونده قتل شد

سریال «افعی تهران» به کارگردانی سامان مقدم و با حضور بازیگران سینما به زودی از شبکه نمایش خانگی پخش می‌شود.

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به گزارش خبرگزاری مهر، سریال «افعی تهران» به کارگردانی سامان مقدم به زودی پخش می‌شود. در این سریال به تهیه‌کنندگی جواد فرحانی بازیگرانی چون پیمان معادی، سحر دولتشاهی، آزاده صمدی، پژمان جمشیدی با حضور مریلا زارعی، هومن سیدی، مهسا حجازی، بهادر مالکی، به‌آفرین غفاریان، نیلوفر کوخانی، تورج اصلانی، امیراحمد قزوینی، محمد صدیقی مهر و بازیگر خردسال ماهور نعمتی حضور دارند.

۲۰ سال پس از تجربه همکاری سامان مقدم و پیمان معادی در «کافه ستاره»، این تجربه این ‌بار با سریال «افعی تهران» تکرار می‌شود. این سریال اولین حضور پیمان معادی در شبکه نمایش خانگی است.

همچنین نویسندگی فیلمنامه «افعی تهران» را پیمان معادی و پویا مهدوی زاده برعهده داشته‌اند.

«افعی تهران» در ژانر درام اجتماعی، ماجراهای یک کارگردان سینما است که درگیر پرونده قتلی می‌شود.

برخی از عوامل سریال عبارتند از مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، مدیر برنامه ریزی: علی شمس، مدیر صدابرداری: محمود خرسند، صداگذاری: ایرج شهرزادی، طراح صحنه: کامیاب امین عشایری، طراح گریم: ایمان امیدواری، طراح لباس: ندا نصر، تدوین: سیامک مهماندوست، موسیقی: امیر توسلی، مدیر تولید امیر یمینی، منشی صحنه: دنیا راد.

«افعی تهران» به طور اختصاصی از پلتفرم فیلم‌نت پخش می‌شود.

کد مطلب 6025795
آروین موذن زاده

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