عملیات شهادت طلبانه در کریات ملاخی/ هلاکت ۳ صهیونیست+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از تیراندازی در کریات ملاخی در اراضی اشغالی خبر دادند.

منابع بیمارستانی رژیم صهیونیستی اعلام کردند که بر اثر تیراندازی در ایستگاه اتوبوس در شمال کریات ملاخی در شرق اسدود، سه صهیونیست کشته شده و شماری دیگر زخمی شدند.

این منابع اعلام کردند که ۵ نفر نیز زخمی شده اند که حال ۴ نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت محل تیراندازی در حرکت هستند.

همچنین بازرس کل پلیس رژیم صهیونیستی عازم منطقه شده است.

منابع صهیونیست مدعی شدند که عامل این عملیات کشته شده است.

منابع فلسطینی اعلام کردند که شهید فادی جمجوم مجری عملیات امروز در کریات ملاخی از ساکنان اردوگاه شعفاط در قدس اشغالی است.

جهاد اسلامی: عملیات کریات ملاخی پاسخی به نسل‌کشی ملت فلسطین بود

محمد الحاج موسی سخنگوی جنبش جهاد اسلامی ضمن تبریک عملیات ضدصهیونیستی امروز در کریات ملاخی، تاکید کرد که این عملیات پاسخی به جنایات و نسل‌کشی ارتش رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین به ویژه در غزه و کرانه باختری بود.

وی عموم ملت فلسطین را به تشدید عملیات‌های مقاومتی و وارد کردن ضرباتی دردناک به دشمن در پاسخ به جنایات آن فراخواند.