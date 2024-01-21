به گزارش خبرنگار مهر، نماهنگ «جشن فرشته‌ها» عنوان اثری جدید از سوی مرکز موسیقی مأوا با همکاری و مشارکت مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و پروژه رسانه‌ای حسینه معلی است که به تازگی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

این نماهنگ در قالبی متفاوت با کلید واژه «امسال جشن ویژه‌ای در اننظار فرشته‌ها خواهد بود» پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

شاهین رشیدی کارگردان، میلاد مولوی تهیه کننده، علی اکبرحائری شاعر و آهنگساز، احسان جوادی تنظیم کننده، گروه سرود شمیم یاس تهران با همکاری دبستان دخترانه سما اجراگر، دست اندرکاران این پروژه را تشکیل می‌دهند.