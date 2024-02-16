پیش بینی ۶ میلیارد دلار درآمد ارزی از گردشگری سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی، با بیان اینکه پزشکی ایران جزو پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا است، گفت: در حال حاضر نه تنها نیازی به اعزام بیمار به خارج از کشور نداریم، بلکه بیماران سایر کشورها برای درمان به ایران می آیند.

وی با بیان اینکه پارسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر گردشگر سلامت در ایران درمان شدند، افزود: این آمار تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۲، به ۱.۵ میلیون نفر رسید.

کریمی ادامه داد: مهم‌ترین دلیل اقبال گردشگران سلامت به ایران اعتمادی است که به پزشکی ما وجود دارد و حرکت پزشکی ایران در لبه دانش و تجهیز مراکز درمانی به تجهیزات خدماتی پیشرفته، ایران را جزو بهترین کشورها قرار داده و دومین علت، رقابتی بودن ایران از نظر هزینه‌های خدمات درمانی نسبت به کشورهای دیگر است که این انگیزه ایجاد می‌کند.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: ارتباط خوب با وزارتخانه‌ها موجب می‌شود بیمار برای مراجعه به ایران بتواند با آرامش کامل با مسیر مشخص ویزا بگیرد، بحث هتلینگ و حمل و نقلش مهیا باشد، به مرکز مرتبط ورود کند و تحت درمان قرار بگیرد و به کشورش بازگردد.

کریمی افزود: سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار درآمد ارزی از بابت گردشگری سلامت برای کشور حاصل شد که این رقم برای امسال با توجه به افزایش تعداد گردشگران سلامت، افزایش خواهد داشت و بنا داریم این درآمدزایی را تا ۶ میلیارد دلار افزایش دهیم.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به وجود ۲۹۰ مرکز مجوز ارائه خدمات بین الملل در ایران، گفت: بنا داریم باز هم تعداد این مراکز را افزایش دهیم زیرا هرچقدر گردشگری سلامت در کشور گسترش یابد؛ بهداشت و درمان هم در کنارش گسترش می‌یابد, این فعالیت ارزآوری دارد و از این درآمد برای توسعه مراکز و خدمت رسانی به مردم کشورمان استفاده می‌شود.