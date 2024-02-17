دکتر بابک ثابت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس نتایج اعتباربخشی برنامه‌ای رشته پزشکی، پذیرش دانشجو در دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی که نتوانسته اند شرایط لازم را برای آموزش دانشجویان پزشکی فراهم کنند، برای حداقل یک دوره محدود شد.

وی افزود: در سال گذشته در سه دانشکده پزشکی، این محدودیت پذیرش دانشجو را برای یک دوره اجرا کردیم. ظرفیت پذیرش در این دسته از دانشکده‌های پزشکی به یک پنجم میزان ظرفیت آنها کاهش پیدا کرد.

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی خاطرنشان کرد: دلیل این امر این است که کیفیت آموزش پزشکی در این دانشکده‌ها با توجه به اعتباربخشی صورت گرفته، مطلوب نبود.

وی یادآور شد: البته این کاهش ظرفیت در دانشکده‌های پزشکی که با محدودیت پذیرش مواجه شدند، به کل ظرفیت خللی وارد نکرد و از ظرفیت کلی پذیرش دانشجوی پزشکی کم نشد. در واقع دانشکده‌هایی که در اعتباربخشی امتیازات بیشتری کسب کردند، ظرفیت بیشتری دریافت کردند.

ثابت تاکید کرد: در مجموع ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی کاهش نیافت اما به دلیل اهمیت حفظ کیفیت آموزش پزشکی ملاک مهمی برای وزارت بهداشت است. این کار به طور جدی در حال پیگیری است.

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی افزود: ضمن اینکه وزارت بهداشت به دانشکده‌هایی که مشکل دارند برای ارتقای وضعیت کمک می‌کند. بعضاً برخی مشکلات اعتباری و برخی مشکلات قانونگذاری است تا کیفیت این دانشکده‌ها نیز بهبود یابد و به چرخه آموزش بازگردند.