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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۵۵

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد؛

محدودیت در پذیرش دانشجو برای دانشکده‌های پزشکی بی کیفیت

محدودیت در پذیرش دانشجو برای دانشکده‌های پزشکی بی کیفیت

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی گفت: براساس نتایج اعتباربخشی پذیرش دانشجو در دانشکده های پزشکی که نتوانسته اند شرایط لازم را برای آموزش فراهم کنند، برای حداقل یک دوره محدود شد.

دکتر بابک ثابت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس نتایج اعتباربخشی برنامه‌ای رشته پزشکی، پذیرش دانشجو در دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی که نتوانسته اند شرایط لازم را برای آموزش دانشجویان پزشکی فراهم کنند، برای حداقل یک دوره محدود شد.

وی افزود: در سال گذشته در سه دانشکده پزشکی، این محدودیت پذیرش دانشجو را برای یک دوره اجرا کردیم. ظرفیت پذیرش در این دسته از دانشکده‌های پزشکی به یک پنجم میزان ظرفیت آنها کاهش پیدا کرد.

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی خاطرنشان کرد: دلیل این امر این است که کیفیت آموزش پزشکی در این دانشکده‌ها با توجه به اعتباربخشی صورت گرفته، مطلوب نبود.

وی یادآور شد: البته این کاهش ظرفیت در دانشکده‌های پزشکی که با محدودیت پذیرش مواجه شدند، به کل ظرفیت خللی وارد نکرد و از ظرفیت کلی پذیرش دانشجوی پزشکی کم نشد. در واقع دانشکده‌هایی که در اعتباربخشی امتیازات بیشتری کسب کردند، ظرفیت بیشتری دریافت کردند.

ثابت تاکید کرد: در مجموع ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی کاهش نیافت اما به دلیل اهمیت حفظ کیفیت آموزش پزشکی ملاک مهمی برای وزارت بهداشت است. این کار به طور جدی در حال پیگیری است.

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی افزود: ضمن اینکه وزارت بهداشت به دانشکده‌هایی که مشکل دارند برای ارتقای وضعیت کمک می‌کند. بعضاً برخی مشکلات اعتباری و برخی مشکلات قانونگذاری است تا کیفیت این دانشکده‌ها نیز بهبود یابد و به چرخه آموزش بازگردند.

کد مطلب 6026157
زهره بال

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    نظرات

    • IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      12 1
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      اینقدر پزشک کم داریم که برا یه اندسکوپی باید دوماه تو نوبت باشیم
    • تعداد زیاد پذیرش دانشجوی خارجی حوزه سلامت AE ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      5 0
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      تعداد دانشجوی پزشکی خارجی و بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی اخیرا خیلی زیاد شده مه منجر به صرف وقت اساتید می شود.افراد پذیرش شده فاقد ارزیابی جدی هستند‌حال انکه همان کشور برای دلنشجویان ایرانی شرایط سختی برای ورود دارد مثل عراق که ما هیچ روالی نداریم برای دندانپزشکی ولی آنها به سختی پذیرش دارند
    • ایدا IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      قانون سنجش هر سال عوض میشه یه سال رتبه ۸۰۵ تعهد منا طق محروم قبولی پ شکی عمومی داره سال بعدش از هزار به بالا هم روزانه بدون تعهد هم قبولی داره انشالله که این کار شون یه کار درست باشه وحق الناس را در نظر گرفته باشند

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