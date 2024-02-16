وصل شدن برق ۹۸روستای کردستان تا ۷۲ساعت دیگر/شکستگی۳۰۰ اصله تیربرق

به گزارش خبرنگار مهر، هیوا لهونیان شامگاه جمعه به خبرنگاران اعلام کرد: شدت باران و رانش زمین در برخی مناطق کردستان موجب شکستگی تیربرق‌ها و قطعی برق ۱۸۱ روستا در شهرستان‌های سقز، مریوان، بانه و دیواندره شد.

وی از اعزام نیروهای امدادی و عملیاتی کمکی از دیگر شهرستان‌های سنندج، بیجار و کامیاران که به مناطق بحرانی خبر داد و خاطرنشان کرد: در جریان ترمیم و بازسازی شبکه‌های برق روستاهای آسیب دیده بیش از ۶۰ گروه عملیاتی بصورت تمام وقت در شرایط سخت جوی در حال انجام مأموریت هستند.

لهونیان بابیان اینکه طی بحران صورت گرفته بیش از ۳۰۰ اصله تیربرق فشار متوسط و ضعیف دچار شکستگی شدند، افزود: درحال حاضر نیروهای فنی در حال برکناری تیرهای شکسته و جایگزینی آنها در شرایط سخت و مناطق صعب العبور هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان تصریح کرد: تاکنون از مجموع ۱۷۶ روستایی که با مشکل قطعی برق مواجه بودند تعداد ۸۳ روستا برقدار شدند و روستاهای بخش گردنه «قرژدابان بانه» نیز از طریق دیزل ژنراتور برقدار شده و برای دیگر روستاها در سایر نواحی که نیاز به احداث مجدد شبکه دارند تمهیدات لازم از طریق ارسال تیر بتنی و یراق آلات در حجم بالا دیده شده است.

وی تصریح کرد: برق ۹۸ روستا نیز تا ۷۲ ساعت آینده وصل خواهد شد.

لهونیان اذعان کرد: علاوه برحضور همگانی نیروهای فنی استان، تیم‌های کمکی از استان‌های همجوار در حال اعزام به مناطق بحرانی در شهرستان‌های چهارگانه هستند تا اقدامات اساسی احداث شبکه در کمترین زمان ممکن انجام پذیرد.

وی گفت: در حال حاضر برق ۹۸ روستای بخش‌های خرخره سقز، چهل چشمه دیواندره و سرشیو مریوان و گردنه قرژدابان بانه کماکان قطع است و بارش شدید برف و باران در مناطق بحرانی روند امدادرسانی اکیپ‌های عملیاتی را در این مناطق در مواقعی با کندی مواجه کرده است و بیشتر روستاها در نقاط سخت‌گذر هستند و امکان انتقال تجهیزات با خودرو میسر نیست.

گفتنی است؛ عملیات احیای شبکه روستایی در سایر مسیرهای بحران توسط اکیپ‌ها و با نظارت حضوری و مستقیم مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، تعدادی از مدیران ستادی و همچنین مدیران شهرستان‌های درگیر با رانش زمین و خاموشی برق در حال اجرا است.

‌