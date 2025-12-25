بازسازی بیش از ۲۳۲۵ متر شبکه برق آسیب دیده در شهرستان بشاگرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز بهادری در این زمینه اظهار داشت: تیم‌های عملیاتی این مدیریت با حضور مستمر در مناطق آسیب‌دیده، در ساعات اولیه توانستند بخش قابل توجهی از خطوط ۲۰ کیلوولت را تعمیر و برق‌رسانی را در نقاط بحرانی برقرار کنند.

بهادری ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیروهای فنی و پشتیبانی، گفت: با برنامه‌ریزی و آمادگی قبلی، توانستیم در کمترین زمان ممکن برق مناطق بحرانی را برقرار کنیم. همکاری دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه شهرداری و نیروهای امدادی، نقش مهمی در این موفقیت داشت.

رئیس اداره بهره‌برداری مدیریت برق بشاگرد نیز گفت، با عیب‌یابی دقیق و اصلاح تجهیزات معیوب، برق تمامی مناطق شهری و روستایی به وضعیت پایدار بازگشت. این اقدام نشان‌دهنده تعهد و مسئولیت‌پذیری بالای تیم فنی این مدیریت است.

در این عملیات، بیش از ۲۳۲۵ متر شبکه بازسازی و چندین پایه آسیب‌دیده اصلاح شد. همچنین مدیریت برق بشاگرد برنامه‌ریزی کرد تا با نوسازی تجهیزات فرسوده، سطح مقاوم‌سازی شبکه را در مناطق مستعد بحران افزایش دهد.

شهرستان بشاگرد در فاصله ۲۶۷ کیلومتری بندرعباس در استان هرمزگان قرار دارد.