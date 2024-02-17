ارتکاب جنایات ضدبشری در مرکز غزه به دست نظامیان صهیونیست+فیلم

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: علاوه بر تشدید حملههای هوایی و توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه حبس نیروهای امدادرسان و توقیف کاروان کمکهای بشردوستانه در این باریکه از اقدامات اشغالگران صهیونیست علیه شهروندان فلسطینی به شمار میرود.
حماس در اندیشه تعلیق مذاکرات
یکی از اعضای ارشد حماس (جنبش مقاومت اسلامی فلسطین) از تصمیم جدید این جنبش پیرامون گفتوگوهای آتشبس و تبادل اسیران با رژیم صهیونیستی خبر داد.
این عضو ارشد حماس بیان کرد: جنبش قصد دارد گفتوگوها را تا زمانی که کمکها و امدادرسانی به شمال نوار غزه برسد متوقف کند.
این منبع در ادامه تاکید کرد که اجرای گفتوگوها در حالی که ملت فلسطین با گرسنگی دست و پنجه نرم میکند ممکن نیست.
حمله های جدید حزب الله به مواضع صهیونیستها
اداره اطلاعرسانی جنگی حزبالله لبنان بیان کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۴ عصر امروز شنبه هفدهم فوریه ۲۰۲۴ تجهیزات جاسوسی موجود در موضع برکه ریشا را با تسلیحات مناسب هدف گرفتند و به صورت مستقیم آن را مورد اصابت قرار دادند.
از سوی دیگر خبرگزاری لبنان اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرک «یارون» در شهرستان «بنت جبیل» واقع در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.
خبرنگار المیادین در جنوب لبنان نیز گزارش داد که جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرکهای «بیت لیف» و «مارون الراس» در جنوب لبنان را هدف قرار دادهاند.
همچنین حزب الله لبنان از هدف قرار دادن مرکز رویسات العلم در مزارع اشغالی شبعا با سلاح موشکی خبر داد.
حزب الله در بیانیه دیگری اعلام کرد که مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در السماقه هدف قرار داده است.
همچنین مقاومت اسلامی لبنان در بیانیهای از هدف قراردادن مرکز نظامی الضهیره خبر داد. پیش از آن نیز حزب الله پادگان برانیت را هدف قرار داده بود.
ارتکاب جنایات ضدبشری در مرکز غزه به دست نظامیان صهیونیست
حمله مقاومت لبنان به پادگان برانیت
حزب الله لبنان در بیانیهای اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان پادگان برانیت را با موشک فلق ۱ هدف قرار دادند.
موضع گیری جدید وزیر خارجه اردن
ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن در سخنانی حمله رژیم صهیونیستی به غزه را عامل تهدید ثبات و امنیت منطقه دانست.
وزیر خارجه اردن اعلام کرد که تغییراتی در مواضع بینالمللی جهت فشارآوردن به رژیم صهیونیستی برای توقف حمله به غزه ایجاد شده است.
الصفدی بیان کرد: ما برای رساندن کمکها به نوار غزه بسیار تلاش میکنیم. مسؤولیت هرگونه فاجعهای در این باریکه بر عهده رژیم صهیونیستی خواهد بود.
وی گفت: تا زمانی که فلسطینیه ا کشور خود را نداشته باشند، اسرائیل نیز روی امنیت را نخواهد دید. ما به دنبال تشکیل کشور مستقل فلسطین هستیم؛ کشوری که توانایی حفظ امنیت و صلح را داشته باشد.
وزیر خارجه اردن تصریح کرد: اگر وضعیت کنونی تا آغاز ماه رمضان ادامه پیدا کند، اوضاع منطقه بدتر خواهد شد.
الصفدی تاکید کرد: ما با هرگونه طرحی برای انزوای نوار غزه مخالفت کامل داریم و با مصر که در این باره با ما اشتراک نظر دارد، هماهنگیهای لازم را صورت خواهیم داد.
آمار تلفات و خسارات مربوط به جنگ در غزه
دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه طی بیانیهای آخرین آمار تلفات و خسارات مربوط به جنگ در غزه پس از گذشت ۱۳۴ روز را اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، طی ۱۳۴ روز کشتار جمعی، ارتش صهیونیستی ۲۵۱۲ کشتار و جنایت را در نوار غزه مرتکب شده است. در این مدت ۳۵۸۵۸ نفر شهید و مفقود شدند. ۲۸۸۵۸ شهید تاکنون به بیمارستانها منتقل شدند. در این میان، ۱۲۶۶۰ نفر از شهدا کودک و ۸۵۷۰ نفر از شهدا نیز زن هستند.
دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که ۳۴۰ نفر از کادر پزشکی و درمان و ۴۶ نفر از نیروهای امداد و نجات به شهادت رسیدند.
بر اساس این گزارش همچنین ۱۳۰ خبرنگار نیز شهید شدند. همچنین هفت هزار نفر مفقود و زیر آوار هستند که ۷۰ درصد آنان زن و کودک هستند.
دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که ۶۸ هزار و ۶۷۷ نفر مجروح شدند که یازده هزار از مجروحان وضعیت خطرناکی دارند و باید برای درمان به خارج اعزام شوند.
همچنین ۱۰۰۰۰ بیمار سرطانی با مرگ دست و پنجه نرم میکنند. ۷۰۰۰۰۰ نفر به خاطر آوارگی و بیسرپناهی به بیماریهای واگیردار مبتلا شدند. هشت هزار مورد ابتلا به التهاب ویروسی کبدی شناسایی شده است.
دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه بیان کرد که ۶۰ هزار زن باردار به سبب عدم دریافت مراقبتهای پزشکی در خطر هستند. ۳۵۰ هزار بیمار به سبب نبود دارو در معرض خطر هستند.
همچنین در این مدت ۹۹ نفر از کادر پزشکی و درمان و ۱۰ خبرنگار بازداشت شدهاند.
دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد: دومیلیون نفر از مردم نوار غزه آواره شدند، ۱۴۲ مقر و ساختمان دولتی بمباران و تخریب شده است. ۱۰۰ مدرسه و دانشگاه به کلی تخریب شده است و ۲۹۵ مدرسه و دانشگاه خسارت جزئی دیده است و ۱۸۴ مسجد به طور کامل تخریب شده است. ۲۶۶ مسجد خسارت جزئی دیده است و سه کلیسا بمباران و تخریب شده است.
در این مدت همچنین هفتاد هزار واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده است و ۲۹۰ هزار واحد دیگر خسارت جزئی دیده و قابل سکونت نیست. همچنین ۶۶ هزار طن مواد منفجره بر سر مردم غزه فرو ریخته شده است.
بر اساس این گزارش، ۳۱ بیمارستان و ۵۳ مرکز درمانی به کلی از خدمت خارج شده است. همچنین ۱۵۲ مرکز درمانی دیگر خسارت جزئی دیده است.
دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه بیان کرد: ۱۲۴ دستگاه آمبولانس بمباران و نابود شده است. همچنین ۲۰۰ مکان تاریخی و باستانی توسط صهیونیستها تخریب شده است.
جدیدترین موضعگیری هنیه درباره آتش بس
اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در اظهاراتی روحیه مثبت و مسئولیت پذیری و تلاشهای میانجیها برای توقف تجاوزها به غزه و رفع محاصره این منطقه و سرپناه دادن به مردم و بازسازی آن را ستود.
وی در عین حال تاکید کرد که مقاومت به چیزی کمتر از آتش بس کامل و خروج نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی از غزه و بازگشت آوارگان و دادن سرپناه به آنها راضی نخواهد شد.
هنیه ادامه داد که تحقق تبادل اسرا باید به نحوی باشد که اسرای قدیمی فلسطینی آزاد شوند و این موضوع یکی از مهمترین اهداف مذاکرات است.
رهبر جنبش حماس ابراز داشت که این جنبش با مسئولیت پذیری با این مذاکرات تعامل میکند و جانفشانیهای ملت و دستاوردهای مقاومت را در این زمینه نادیده نمیگیرد.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: با تمامی ابزارها برای توقف ماشین کشتار رژیم صهیونیستی ضد ملت بیپناه خود تلاش خواهیم کرد.
آمار جدید شهدا و مجروحان ناشی از حمله های رژیم صهیونیستی به غزه
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در بیانیهای اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته ۹ کشتار و جنایت دیگر را در این باریکه مرتکب شده است.
این وزارتخانه افزود که در حملات ۲۴ ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه ۸۳ نفر شهید و ۱۲۵ نفر هم زخمی شدند.
در این بیانیه آمده است که شمار شهدای غزه از آغاز جنگ در هفتم اکتبر گذشته به ۲۸۸۵۸ نفر و شمار مجروحان نیز به ۶۸۶۷۷ نفر رسیده است.
آژیر خطر در شهرکهای صهیونیستی و چند انفجار در «عسقلان» اشغالی
آژیر خطر در شهر اشغالی عسقلان و سایر شهرکهای صهیونیستنشین مجاور نوار غزه در پی حملات موشکی و راکتی مقاومت از نوار غزه به صدا درآمد.
منابع محلی از شنیده شدن چند انفجار در عسقلان پس از به صدا درآمدن آژیر خطر در این شهر اشغالی خبر دادند.
شهردار عسقلان مدعی شد که سامانههای پدافند هوایی یک راکت را در آسمان این شهر رهگیری و منهدم کرده است.
ارتش رژیم صهیونیستی هم از به صدا درآمدن آژیر خطر در عسقلان اشغالی و شهرک صهیونیستنشین «مفکیعیم» در جنوب سرزمینهای اشغالی خبر داد.
خوی جنایتکارانه صهیونیستها به عرصه موسیقی کشیده شد
به تازگی انتشار یک آهنگ از سوی خوانندگان اسرائیلی به زبان عبری، در محافل صهیونیستی سر و صدای زیادی به پا کرده است.
در این آهنگ که در سبک رپ منتشر شده، خوانندگان با استفاده از عبارات و جملاتی تحریک آمیز خواستار قتل همه حامیان و تأیید کنندگان ملت فلسطین به ویژه افراد مشهور در سطح جهانی شده اند.
این آهنگ به نام «هاربوداربو» به معنای «چاقوها و جراحت ها» از سوی دو خواننده رپ اسرائیلی به نامهای «نیسا لوی» و «دور سوروکر» طی هفتههای اخیر منتشر شده اما در نتیجه تداوم جنگ غزه طی روزهای اخیر بازدیدهای بسیار بالایی در محافل صهیونیستی داشته است.
در این آهنگ ضمن نام بردن از افراد مشهور در سطح جهانی نظیر «بلا حدید» مدل آمریکایی فلسطینی و «دوا لیپا» خواننده انگلیسی از اسرائیلیها خواسته شده که آنها را به قتل برسانند.
بنابر اعلام منابع عبری، مشاهده این آهنگ در بین نسل جوان در اراضی اشغالی شدت بیشتری داشته و طی هفتههای اخیر به ۱۸ میلیون بازدید رسیده است.
همچنین در این موزیک به طور ویژه با نام بردن از فرماندهان مقاومت فلسطین و لبنان نظیر «محمد ضیف» فرمانده قسام، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان بر لزوم قتل آنها نیز تاکید شده و از ارتش رژیم صهیونیستی خواسته شده که به قتل عام مردم فلسطین در نوار غزه ادامه دهد!
غارت منازل فلسطینیها و تخریب خانهها در غزه به دست ارتش اسراییل
«ناحوم بارنیاع» تحلیلگر مطرح رژیم صهیونیستی اذعان کرد که ارتش این رژیم دست به غارت و اقدامات غیرقابل توجیه علیه منازل فلسطینیها در نوار غزه زده است.
وی در ادامه افزود: این اقدامات باعث میشود وجهه اسراییل به شدت خدشه دار شده و از آن در دادگاه کیفری بین المللی علیه تل آویو استفاده شود.
بارنیاع با انتشار گزارشی در این خصوص نوشت: در یکی از موارد شاهد آن هستیم که دستور تخریب یکی از منازل محلههای شمالی نوار غزه صادر شده است. یکی از فرماندهان ارتش اسراییل دستور تمام خانهها در این محله را صادر کرد نه به خاطر این که مجبور بود و نیاز به این کار بود بلکه به خاطر این که وی میتوانست این دستور را صادر کند.
وی بیان کرد: منفجر کردن ساختمان شورای قانون گذاری غزه بنا به دستور یک فرمانده میدانی صورت گرفت. این در حالی است که هیچ توجیه عملی برای این اقدام وجود نداشت.
بارنیاع اضافه کرد: هرتزی هالیوی رییس ستاد مشترک ارتش اسراییل به عملیات غارت منازل فلسطینیها اذعان کرده است. ما شاهد انتشار تصاویر و ویدیوهایی از ایستادن بازپرس یگان ۵۰۴ روی یک بازداشتی برهنه فلسطینی و یا انفجار یک مسجد به دست یک افسر اسراییلی هستیم.
ساکنان شهر رفح: تمامقد از مقاومت حمایت میکنیم/هرگز سرزمین خود راترک نخواهیم کرد
تعدادی از ساکنان شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه در گفت و گو با شبکه فلسطین الیوم تاکید کردند: ما از مقاومت فلسطین تمام قد حمایت کرده و دفاع میکنیم.
فلسطینیهای ساکن شهر رفح اضافه کردند: گروههای فلسطینی، نهادهای مردمی، عشایر و دیگر اقشار ملی در فلسطین باید به وظایف خود در زمینه تشکیل کمیتههای مردمی برای حمایت از مقاومت فلسطین عمل کنند.
این افراد تصریح کردند: ما شاهد آن هستیم که در شرایط کنونی برخی افراد دست به احتکار زده و تبدیل به تاجران جنگ شده اند. نیروهای امنیتی باید با این افراد به شدت برخورد کنند.
ساکنان رفح ادامه دادند: ما به همراه کسانی که از خانههای خود آواره شده و به این شهر آمده اند اعلام میکنیم هرگز سرزمین خود را رها نکرده و دست از حمایت از مقاومت برنمی داریم. ما نه با اجبار و نه با رضایت سرزمین خود را ترک نخواهیم کرد.
آنها بیان کردند: ما به دفاع از خانهها و سرزمینمان در برابر دشمن صهیونیستی ادامه میدهیم.
مقامات رژیم صهیونیستی که بعد از گذشت بیش از چهار ماه از آغاز تجاوز به نوار غزه نتوانسته اند به اهداف خود در این باریکه علیه جنبش حماس دست پیدا کنند اینک از تجاوز به شهر رفح که دربرگیرنده یک و نیم میلیون فلسطینی است دَم میزنند.
بمباران بخشهای مسکونی و غیر نظامی نوار غزه
گزارشهای رسانهای حاکی از آن است که حملههای وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی علیه بخشهای مختلف نوار غزه همچنان طی بامداد و صبح امروز ادامه داشته است.
شبکه الجزیره گزارش داد که جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی منطقه القراره واقع در شمال خان یونس را در کنار محله الصبره در جنوب شهر غزه بمباران کردند.
جنگندههای رژیم صهیونیستی به زمینهای کشاورزی در جنوب دیرالبلح در مرکز نوار غزه نیز رحم نکرده و این زمینها را بمباران کردند.
درهمین راستا رسانههای فلسطینی بامداد شنبه گزارش دادند صدای انفجارها همزمان با پرواز گسترده هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی در آسمان شهر رفح شنیده شد.
شبکه خبری المنار نیز از شنیده شدن صدای انفجارهای قوی در شهر رفح همزمان با پرواز جنگندههای صهیونیستی بر فراز نوار غزه خبر داد. جنگندههای اشغالگران یک منزل مسکونی در اطراف درمانگاه الزهرا را در محله الجنینه در رفح واقع در جنوب نوار غزه هدف قرار دادند.
این حملهها تعدادی شهید و زخمی در میان شهروندان بی گناه فلسطینی برجای گذاشت.
حملههای توپخانه ای رژیم صهیونیستی
علاوه بر حملههای هوایی ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه توپخانه این رژیم نیز بخشهای غیرنظامی این باریکه را هدف قرار داده است.
بر اساس این گزارش، حملههای توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی محله الزیتوان را واقع در جنوب شهر غزه هدف قرار داد.
این حملههای توپخانه ای به صورت گسترده شرق شهر بیت حانون را واقع در شمال نوار غزه در برگرفته است.
در همین راستا خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اردوگاه النصیرات را واقع در مرکز نوار غزه هدف قرار داد.
شهرداری نوار غزه نیز اعلام کرده است که اشغالگران صهیونیست دهها ساختمان وابسته به این شهرداری را از جمله دفترهای اداری، بازارها، محلههای تجاری، مراکز فرهنگی و کتابخانه ها بمباران کرده اند.
حبس پزشکان و بیماران در درمانگاه ناصر
از سوی دیگر وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست به اقدامات خود علیه نیروهای درمانی و کادر پزشکی در کنار بیماران و آوارگان فلسطینی ادامه میدهند.
این وزارت خانه تاکید کرد: نظامیان متجاوز تعداد زیادی از نیروهای امدادرسان و بیماران و آوارگان را در درمانگاه ناصر بازداشت و حبس کرده اند.
در گزارش وزارت بهداشت نوار غزه تاکید شده است: عناصر صهیونیست علاوه بر حبس این افراد اقدام به بازجویی از آنها در شرایط بسیار سخت میکنند.
اوضاع وخیم بهداشتی در رفح
این در حالی است که وزارت بهداشت نوار غزه با صدور گزارشی نسبت به اوضاع فاجعه بار شهر رفح هشدار داد.
در این گزارش تاکید شده است: اوضاع بهداشتی در شهر رفح بسیار وخیم و شکننده است.
وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد: ما با نبود گسترده دارو و تجهیزات پزشکی در این شهر دست و پنجه نرم میکنیم.
اقدامات ارتش رژیم صهیونیستی به بمباران مراکز درمانی و محاصره نوار غزه منحصر نمیشود بلکه در خبری آمده است که اشغالگران صهیونیست یک کاروان حامل کمکهای بشردوستانه را که به سمت درمانگاه ناصر در حرکت بود توقیف کردند.
بازداشت کارگران فلسطینی در حمله به کرانه باختری
از سوی دیگر خبرنگار شبکه الجزیره از حمله اشغالگران صهیونیست به روستای النصاریه واقع در شمال کرانه باختری خبر داد.
عناصر صهیونیست در این حمله به منازل تعدادی از شهروندان فلسطینی ساکن کرانه باختری یورش برده و این خانهها را تفتیش کردند.
رسانههای فلسطینی نیز گزارش دادند که اشغالگران صهیونیست به منطقه برطعه واقع در جنوب غرب جنین حمله کرده و تعدادی از کارگران اهل نوار غزه را که در این منطقه ساکن بودند بازداشت کردند.
روستای عراق بورین واقع در جنوب شهر نابلس نیز شاهد حمله بامدادی عناصر صهیونیست از سمت محور شمالی این روستا بود.
ارتش رژیم صهیونیستی به همراه تجهیزات نظامی خود به منطقه نابلس جدید و حجه واقع در شرق قلقیلیه در کرانه باختری یورش بردند.
این نظامیان اشغالگران به روستاهای اسکاکا و یاسوف واقع در سلفیت و منطقه قبلان در جنوب نابلس نیز حمله کردند.
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