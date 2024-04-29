آفریقا، هدف ویژه صادراتی روغن موتور ایران

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد امین دهقان در نشستی خبری با اشاره به بازار صادراتی روانکار، اظهار کرد: محصولات روانکار تاکنون به ۱۱ کشور شامل هند، چین، کشورهای آذری زبان و برخی کشورهای آفریقایی، عرضه شده و با استقبال خوبی روبرو شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته با رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید، بیش از ۷۶۰ هزار تن انواع روانکار صنعتی در این شرکت تولید و افزون بر ۵۰۰ هزار تن آن، راهی بازارهای صادراتی شد، اظهار کرد: این مساله ۴۰۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشت و صددرصد ارزها وارد سامانه ارزی کشور شد.

به گفته وی با توجه به ظرفیت‌های صادراتی، در همکاری با گروه‌های دانش‌بنیان درصدد افزایش کیفیت محصولات تولیدی و تولید محصولات خاص در جهت دریافت معتبرترین گواهی‌نامه‌های استاندارد برای مقاصد صادراتی است.

دهقان از تولید روغن موتور سفارشی خبر داد و گفت: در قرارداد با شرکت ایران خودرو، هم‌اکنون روغن موتور ویژه موتور مورد نظر را تولید و به این خودروساز عرضه می‌کنیم.

وی با اشاره به ۱۵ برنامه در طرح توسعه، از تولید محصول گریس کلسیم برای نخستین بار خبر داد و افزود: ۹ محصول جدید در برنامه تولید بوده که سه مورد آن ویژه خودروهای سنگین و دیزل است.

عضو انجمن تولیدکنندگان روغن موتور ایران با بیان اینکه پروژه F.R.W هم‌اکنون با ۹۰ درصد پیشرفت با هدف افزایش کیفیت محصولات، امسال به بهره‌برداری می‌رسد، افزود: پروژه دوم TDAE تولید محصول Green RPO ضمن برخورداری از قابلیت ویژه صادراتی، کشور را از واردات این محصول بی‌نیاز می‌کند