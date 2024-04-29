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۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۱۲

آفریقا، هدف ویژه صادراتی روغن موتور ایران

آفریقا، هدف ویژه صادراتی روغن موتور ایران

عضو انجمن تولیدکنندگان روغن موتور ایران از قاره آفریقا به‌عنوان هدف ویژه صادراتی این کشور نام برد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد امین دهقان در نشستی خبری با اشاره به بازار صادراتی روانکار، اظهار کرد: محصولات روانکار تاکنون به ۱۱ کشور شامل هند، چین، کشورهای آذری زبان و برخی کشورهای آفریقایی، عرضه شده و با استقبال خوبی روبرو شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته با رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید، بیش از ۷۶۰ هزار تن انواع روانکار صنعتی در این شرکت تولید و افزون بر ۵۰۰ هزار تن آن، راهی بازارهای صادراتی شد، اظهار کرد: این مساله ۴۰۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشت و صددرصد ارزها وارد سامانه ارزی کشور شد.

به گفته وی با توجه به ظرفیت‌های صادراتی، در همکاری با گروه‌های دانش‌بنیان درصدد افزایش کیفیت محصولات تولیدی و تولید محصولات خاص در جهت دریافت معتبرترین گواهی‌نامه‌های استاندارد برای مقاصد صادراتی است.

دهقان از تولید روغن موتور سفارشی خبر داد و گفت: در قرارداد با شرکت ایران خودرو، هم‌اکنون روغن موتور ویژه موتور مورد نظر را تولید و به این خودروساز عرضه می‌کنیم.

وی با اشاره به ۱۵ برنامه در طرح توسعه، از تولید محصول گریس کلسیم برای نخستین بار خبر داد و افزود: ۹ محصول جدید در برنامه تولید بوده که سه مورد آن ویژه خودروهای سنگین و دیزل است.

عضو انجمن تولیدکنندگان روغن موتور ایران با بیان اینکه پروژه F.R.W هم‌اکنون با ۹۰ درصد پیشرفت با هدف افزایش کیفیت محصولات، امسال به بهره‌برداری می‌رسد، افزود: پروژه دوم TDAE تولید محصول Green RPO ضمن برخورداری از قابلیت ویژه صادراتی، کشور را از واردات این محصول بی‌نیاز می‌کند

کد مطلب 6092333

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