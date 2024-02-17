برگزاری هفته جوان/ از ارایه تخفیفات ویژه تا برپایی اتوبوس جوانی

به گزارش خبرنگار مهر مجتبی تاجیک، دبیر بزرگداشت هفته جوان در نشست خبری که در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد اظهار داشت: برگزاری جلسات گفتوگو و مسؤولین با هدف انتقال مسائل جوانان و پاسخ به آنها از جمله برنامههای هفته جوان است همچنین تخفیفات ویژه مشاوره ازدواج و شغلی و ارائه بلیتهای فرهنگی نیم بها صورت میگیرد و بازدید جوانان از دستاوردها و برنامههای هویت ساز را خواهیم داشت.
وی افزود: در برخی از استانها اتوبوس جوانی راهاندازی شده و علاوه بر این جشنواره جوانان برتر ایران زمین به همت ۱۹ دستگاه در این هفته برگزار میشود که تاکنون هزار نامزد برای شرکت در این جشنواره معرفی شده و ۴۰۰ داور مشغول بررسی آثار هستند.
تاجیک با اشاره به اینکه منظور از جوان، جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال ایران زمین است، گفت: شعار این هفته «جوان ایرانی پرچمدار پیشرفت» است.
دبیر برگزاری هفته جوان با اشاره به اینکه حدود ۳۰ برنامه در این هفته خواهیم داشت، ادامه داد: از جمله برنامههای این هفته در موضوعات ورزشی، فعالیت اجتماعی، فعالیت جهادی، کارآفرینی، فیلم، موسیقی، مسائل مربوط به قرآن و خادمی اهل بیت ادبیات، شعر، کنشگر رسانه، دانش بنیان است که وزارتهای مختلفی مانند وزارت ورزش و جوانان، کمیته امداد، بهزیستی، هلال احمر، سازمان بسیج مستضعفان، وزارت کار، جهاد دانشگاهی، وزارت فرهنگ و ارشاد، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و بنیاد ملی نخبگان همچنین وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد مشارکت دارند.
وی به نقش جوانان در انتخابات آینده ایران اشاره کرد و گفت: در این هفته به این موضوع نیز توجه داریم.
تاجیک گفت: تجلیل از خانواده جوانان شهید حافظ امنیت در بازه زمانی اولی روز هفته جوان سال ۱۴۰۱ تا اولین روز هفته جوان سال ۱۴۰۲ انجام میگیرد.
دبیر بزرگداشت هفته جوان، اعلام کرد: برگزاری گلریزان زندانیان غیرعمد از دیگر برنامههای این هفته با استفاده از ظرفیت خیران است.
وی درباره فعالیت وزارت جوانان در حوزه جوانان، تاکید کرد که برخی فعالیتها در این حوزه فعالیتهای همیشگی است و مختص به هفته جوانان نیست، از جمله پیگیری دریافت تسهیلات ازدواج و ارائه گزارش به رئیس جمهور در این خصوص.
دبیر برگزاری هفته جوان افزود: بانکها تا سال قبل مهلتی را برای پرداخت وامها نمیدادند ولی تلاشهای امور جوانان منجر به این شد که برای اعطای وامها مهلت تعیین شود.
تاجیک همچنین به مهارت آموزی سالانه ۱۴۰ هزار سرباز اشاره کرد و گفت: همچنین وامهای متنوعی برای اشتغال تسهیلاتی در همه استانهای کشور با کمک صندوق کارآفرینی امید و بانک رسالت در دست پرداخت داریم که مبلغ آن بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون است.
تاجیک ادامه داد: یکی دیگر از کارهای ما تشکیل کانونهای وصال شیرین در معاونت امور جوانان هستیم که با همکاری خانههای جوان در حال شکل گیری است و کمک خیرین را میطلبد.
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