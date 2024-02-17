به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ملااسماعیلی اظهار کرد: طرح مولد سازی دارایی‌ها از جمله برنامه‌های اولویت دار و مهم اقتصادی دولت سیزدهم است که با هدف افزایش کارایی و بهره وری دارایی‌های مازاد دولتی و تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح با تصویب در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به صورت جدی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) قرار گرفته‌است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی بیان کرد: ۵۴ مورد از مجموع املاک مازاد دستگاه‌های استان به تأیید کارگروه استانی مولد سازی دارایی‌های دولت و هیأت عالی مولد سازی رسیده‌است.

ملااسماعیلی اظهار کرد: مکاتبات لازم نیز برای ارزش افزایی ۳۳ ملک دستگاه اجرایی استان مرکزی نیز با اداره کل راه و شهرسازی استان انجام شده‌است.

وی از شناسایی ۵۵ طرح عمرانی نیمه تمام اولویت دار استانی در استان مرکزی خبرداد و گفت: تکمیل و تعیین و تکلیف این طرح‌ها از روش‌های مختلف از جمله فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و فروش به صورت نقد و اقساط از طریق مزایده عمومی، واگذاری حق بهره برداری در مقابل تکمیل طرح، تکمیل طرح در ازای تهاتر دارایی‌های مازاد به میزان طلب قطعی پیمانکاران، توقف کامل طرح‌های فاقد توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی و سایر روش‌ها به تشخیص هیأت در دستور کار قرار دارد.