ساخت بیش از ۲۳ هزار واحد مسکونی برای دانشگاه آزاد در ۱۰ استان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، مراسم آغاز عملیات اجرایی ساخت مسکن دانشگاهیان صبح امروز با حضور مجازی رییس‌جمهور و وزرای مسکن، کشور، علوم، بهداشت و رؤسای دانشگاه‌های کشور برگزار شد.

دکتر مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در این جلسه گفت: امروز عملیات اجرای ساخت ۶۰ هزار و ۱۸۵ واحد مسکونی آغاز می‌شود. در حوزه وزارت علوم، ۳۰ هزار و ۵۶۶ مسکن ویژه اعضای هیأت علمی و بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ خوابگاه متأهلی و در دانشگاه آزاد اسلامی بیش از ۹۵۷ هکتار از زمین‌های مازاد دانشگاه آزاد اسلامی به طرح مسکن اعضای هیأت علمی و کارکنان این دانشگاه اختصاص یافته است.

وی افزود: در این مرحله ساخت ۲۳ هزار و ۸۱۹ واحد مسکونی در دانشگاه آزاد اسلامی هدف‌گذاری شده و در مجموع بیش از ۱۵۰۰ هکتار زمین با ظرفیت بیش از ۶۰ هزار واحد مسکونی به طرح ساخت مسکن جامعه دانشگاهیان کشور اختصاص یافته است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخش اعظم اراضی تأمین‌شده در این طرح، زمین‌های مازاد خود دانشگاه‌هاست و این کار با توافق وزارتین علوم و بهداشت و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی انجام و نظرات رؤسای دانشگاه ها نیز اخذ شده، گفت: مسکن همواره یکی از دغدغه‌های استادان دانشگاه ها بوده و این طرح، شروع اجرای ساخت مسکن دانشگاهیان است که امیدواریم تعداد این واحدها را افزایش دهیم.

بذرپاش ساخت خوابگاه دانشجویان متأهل را تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی دانست و اظهار کرد: امیدواریم در دولت سیزدهم در این امر موفق عمل کنیم. اراضی این طرح به صورت اجاره ۹۹ ساله به اساتید واگذار می‌شود و عملاً قیمت زمین در این طرح برای استادان دانشگاه‌ها به صفر رسیده است.

وی با بیان اینکه با تسهیلات بانک‌ها و کمکی که دانشگاه‌ها به استادان می‌کنند و نیز آورده خود متقاضیان، هزینه ساخت تأمین می‌شود، گفت: کمیسیون ماده ۵ استان‌ها باید برگزار شده و مجوزهای تغییر کاربری این اراضی صادر شود. بخشی از این واحدها وارد فرآیند ساخت شده‌اند.

در ادامه، دکتر محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: امروز نقطه عطف رسیدگی به موضوع معیشت اعضای هیأت علمی است که در دولت مردمی به نیکی پیگیری شده و دانشگاه آزاد اسلامی نیز به عنوان کنشگر فعال در عرصه آموزش عالی، ۵۰ هزار مسکن برای اعضای هیأت علمی و کارکنان تدارک دیده است.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی در طرح مسکن اعضای هیأت علمی و کارکنان خود، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را تدارک دیده که ۵۰ هزار واحد مسکونی ویژه اعضای هیأت علمی و کارکنان این دانشگاه و ۵۰ هزار مسکن دیگر با سیاست‌های وزارت مسکن و شهرسازی ساخته خواهد شد.

طهرانچی با بیان اینکه در این مرحله، پروژه ساخت مسکن دانشگاه آزاد اسلامی در ۱۰ استان آغاز می‌شود، تصریح کرد: در این مرحله، ۹۵۷ هکتار از زمین‌های دانشگاه آزاد اسلامی برای ساخت ۲۳ هزار و ۸۱۹ واحد مسکونی در نظر گرفته شده که در ادامه به ۳۱ استان تسری خواهد یافت.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه نگاه این دانشگاه صرفاً مسکن‌سازی نیست، تأکید کرد: همانطور که در حوزه علوم پزشکی در تربیت پزشک و پرستار از عرصه بهداشت و درمان استفاده می‌کنیم، در حوزه صنعت ساختمان نیز از کارگاه‌هایی که در جوار دانشگاه ایجاد می‌شود، به عنوان کارگاه‌های تربیت نیروی انسانی برای معماری ایرانی - اسلامی و صنعتی‌سازی ساختمان استفاده خواهد شد. این یک فرصت بی‌نظیر برای محوریت موضوع صنعت ساختمان در دانشگاه‌هاست تا کارگاه‌ها را به عنوان عرصه دانشگاه بدانند.

وی با اشاره به حضور بیش از یک هزار و ۲۰۰ استاد عمران در دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: این اساتید در کارگاه‌ها و در کنار شرکت‌ها فعال خواهند شد و دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و حتی کاردانی به جد وارد عرصه می‌شوند. همچنین آزمایشگاه‌های دانشگاه آزاد اسلامی نیز به عنوان پشتیبان طرح مسکن اعضای هیأت علمی و کارکنان فعالیت خواهند داشت.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: پروژه ساخت مسکن برای اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، یک کار تکمیلی است و صرفاً ساختن مسکن نیست، بلکه یک حرکت علمی جدید در عرصه ساختمان است. ان‌شاءالله بتوانیم تا پایان دولت سیزدهم که نگاه ویژه‌ای به نخبگان، اعضای هیأت علمی و دانشگاه‌ها دارد، این شیرینی را در کام دانشگاهیان شاهد باشیم.

در ادامه این مراسم، دکتر محسن مرادی رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی و واحد مشهد که به صورت مجازی حضور یافت، به ارائه گزارشی درخصوص نحوه آغاز عملیات اجرایی ساخت مسکن برای اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی پرداخت و گفت: امروز عملیات اجرایی ساخت ۴ هزار واحد مسکونی در ۶۰ هکتار از اراضی دانشگاه آزاد اسلامی استان آغاز خواهد شد.

وی ضمن تقدیر از زحمات رییس دانشگاه آزاد اسلامی و همکاری وزیر راه و شهرسازی در ساخت واحدهای مسکونی برای اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی، ابراز امیدواری کرد در دولت مردمی سیزدهم، طعم شیرین ساخت مسکن کام دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی را شیرین کرده و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران روز به روز بیشتر شود.