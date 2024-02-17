عملیات اجرایی ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی دانشگاهیان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این مراسم گفت: بعد از بازگشایی دانشگاه‌ها تا به الان ۳۵۰ واحد خوابگاه متاهلی به بهره‌برداری رسید، ۳ هزار و ۲۰۰ واحد نیز در حال احداث است و تا یکسال آینده تکمیل می‌شود، ۲ هزار و ۶۰۰ واحد هم کارهای مقدماتی آن انجام شده است.

وی افزود: ما در پردیس‌های اصلی دانشگاهی اگر بتوانیم منازل مسکونی و خوابگاه متاهلی داشته باشیم دسترسی دانشجویان متأهل ما و اعضای هیأت علمی جوان ما در بدو استخدام به مراکز پژوهشی و رفاهی راحت تر خواهد بود و این به نفع منافع ملی کشورمان است.

وزیر علوم گفت: یک نمونه موفق دانشگاه صنعتی اصفهان است که از بدو استخدام تا زمان بازنشستگی منازل مسکونی در اختیار اعضای هیأت علمی می‌گذارند.

وی افزود: در حال حاضر ما نمی‌توانیم از زمین‌های پردیسان استفاده کنیم زیرا طبق قانونی که داریم ساخت و احداث منازل مسکونی سازمانی را ممنوع کردند اگر این قانون از مراجع ذی صلاح اخذ شود مشکل نخبگان ما حل می‌شود.