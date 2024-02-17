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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۷

با حضور رییس جمهور؛

عملیات اجرایی ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی دانشگاهیان آغاز شد

عملیات اجرایی ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی دانشگاهیان آغاز شد

عملیات اجرایی ساخت بیش از ۵۰ هزار واحد مسکونی دانشگاهیان در سراسر کشور امروز با حضور رییس جمهور و وزرای راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این مراسم گفت: بعد از بازگشایی دانشگاه‌ها تا به الان ۳۵۰ واحد خوابگاه متاهلی به بهره‌برداری رسید، ۳ هزار و ۲۰۰ واحد نیز در حال احداث است و تا یکسال آینده تکمیل می‌شود، ۲ هزار و ۶۰۰ واحد هم کارهای مقدماتی آن انجام شده است.

وی افزود: ما در پردیس‌های اصلی دانشگاهی اگر بتوانیم منازل مسکونی و خوابگاه متاهلی داشته باشیم دسترسی دانشجویان متأهل ما و اعضای هیأت علمی جوان ما در بدو استخدام به مراکز پژوهشی و رفاهی راحت تر خواهد بود و این به نفع منافع ملی کشورمان است.

وزیر علوم گفت: یک نمونه موفق دانشگاه صنعتی اصفهان است که از بدو استخدام تا زمان بازنشستگی منازل مسکونی در اختیار اعضای هیأت علمی می‌گذارند.

وی افزود: در حال حاضر ما نمی‌توانیم از زمین‌های پردیسان استفاده کنیم زیرا طبق قانونی که داریم ساخت و احداث منازل مسکونی سازمانی را ممنوع کردند اگر این قانون از مراجع ذی صلاح اخذ شود مشکل نخبگان ما حل می‌شود.

کد مطلب 6026526
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    نظرات

    • عباس IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      لطفا بفرمایند بقیه دانشگاهها چی میشه!!! مگر می شود یک دانشگاه به همه کارکنانش زمین بدهد حتی به فردی که سه تا خانه دارد ولی بقیه تماشا کنند!!! عدالت کجا رفت؟؟

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