به گزارش خبرگزاری مهر، «علی بهادری جهرمی» سخنگو و دبیر هیأت دولت، امروز در همایش ملی تبیین ابعاد و دستاوردهای ناوگروه ۸۶ نداجا که در مرکز همایشهای کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد، با اشاره به عوامل موفقیت ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش در دور زدن دنیا، اظهار کرد: نکته اول فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که در عین تخصص، تجربه و پیشکسوتبودن در حوزه تخصصی خود یک فرمانده کاملاً مردمی و دوست داشتنی در میان آحاد کارکنان نیروی دریایی است که با گوشت و پوست و استخوان خود تخصص دریانوردی را لمس کرده است و احساس مشترکی با نیروهای خود دارد.
وی افزود: مساله دوم که مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) هم به آن اشاره کردند «نگاه ما میتوانیم» بود؛ حتی بعضی از دوستان با تردید به طرح مأموریت ناوگروه ۸۶ نگاه میکردند اما نگاه ما میتوانیم که یکی از دستاوردهای خیلی خوب این حرکت بزرگ و در امیر دریادار ایرانی و تک تک اعضای ناو گروه ۸۶ کاملاً مشهود بود، موجب انجام این مأموریت بزرگ شد؛ خیلی جالب است آن روزی که من توفیق داشتم مهمان کارکنان ناوگروه ۸۶ بودم کارکنان ناوگروه خیلی علاقمند بودند که عملیاتهای بزرگتری را انجام دهند؛ نگاه ما میتوانیم امروز در مجموعههای مختلف کشور به ویژه در نیروهای نظامی زنده شده است و یکی از الگوهای ما میتوانیم در نیروی دریایی ارتش کاملاً مشهود است.
بهادری جهرمی اظهار داشت: مسئله سوم وحدت کلمه است وقتی عزیزان نیروی دریایی را در مجموعههای مختلف و به طور خاص در ناو گروه ۸۶ میدیدیم، ناظر بیرونی احساس میکند که داخل یک خانواده رفته است و این مسئله بسیار با ارزشی است؛ مجموعههای نظامی معمولاً صرفاً با شاخصههای اقتدار، توان رزمی و انضباط نظامی و وجاهت رسمی شناخته شدهاند که در کنار همه اینها که مجموعه نیروی دریایی در حد اعلا از آن برخوردار هستند، رسمیتها و جدیتهای نظامی هرگز مانع وحدت، مودت، دوستی، عطوفت و رفاقت خانواده نیروی دریایی نشده است و تصور نمیکردم وقتی وارد یک یگان نظامی بشوم با یک همچنین رفاقت و نزدیکی مواجه شوم.
وی خاطر نشان کرد: هر جا وحدت کلمه باشد پیروزی و موفقیت قرین آن خواهد بود که جزو ویژگیهای متمایز این ناو گروه و مجموعه دلاور مردان نیروی دریایی است که باید قدر آن را دانست.
سخنگو و دبیر هیأت دولت گفت: نکته آخر اخلاق شگرف و دوست داشتنی فرماندهان و سایر کارکنان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران است که یکی از تمایزهای اساسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با سایر نیروهای مسلح ارتشهای جهان به شمار میرود.
وی اظهار داشت: این دوره ۲۳۲ روز یک دوره تعلیم و تربیت و یک دوره رشد فضائل اخلاقی برای اعضای ناو گروه بود که به واسطه حس مودتی که در بین کارکنان ناوگروه ایجاد شده حتی کسانی که در طول مأموریت دچار کسالت شده بودند علاقه داشتند به مأموریت ادامه بدهند.
سخنگو و دبیر هیأت دولت در پایان خاطر نشان کرد: تک تک اعضای ناوگروه یک مربی اخلاق شده بودند و اگر ابتدای حرکت ناوگروه یک متربی اخلاقی بودند، انتهای سفر تک تک اعضای ناوگروه یک مربی اخلاق بودند که این امر نشان میدهد نیروهای مسلح ما پیشرو بودنشان در فضائل اخلاقی محدود به ۸ سال دفاع مقدس نبوده و نیست
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