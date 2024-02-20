سفر هیات آمریکایی به لبنان/ جزئیات دیدار میقاتی با هوکشتاین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار لبنان، عاموس هوکشتاین فرستاده آمریکا به لبنان در دیدار با نجیب میقاتی نخست وزیر پیشبرد امور لبنان در اجلاس مونیخ مدعی شد که آمریکا به تلاش‌های خود برای رسیدن به آتش‌بس ادامه می‌دهد.

این ادعا در حالی مطرح شده است که واشنگتن بارها قطعنامه شورای امنیت مبنی بر آتش بس در غزه را وتو کرده و با برقراری پل هوایی تسلیحات و کمک‌های مالی به رژیم صهیونیستی، به این رژیم در نسل‌کشی غزه کمک می‌کند.

هوکشتاین در عین حال مدعی شد که نتیجه بخشی تلاش ها برای کاهش تنش و جلوگیری از به بن‌بست خوردن مذاکرات در حال حاضر غیر ممکن است. وی از پیچیدگی‌های مربوط به تلاش‌های دیپلماتیک سخن گفت و این پیچیدگی‌ها را مربوط به تصمیم مقاومت دانست که توقف حملات به سرزمین‌های اشغالی را قبل از تجاوز به غزه غیر ممکن دانسته است.

روزنامه الاخبار همچنین اعلام کرد که هیئتی از کمیسیون روابط خارجی کنگره آمریکا امروز به لبنان سفر خواهد کرد. این هیئت قرار است ضمن سفر به لبنان با نجیب میقاتی، نبیه بری رئیس پارلمان و جوزف عون فرمانده ارتش دیدار کند.

آمریکایی‌ها در تبادلات دیپلماتیک خود مدعی هستند که به دنبال توقف جنگ بوده و خواهان گسترش دامنه جنگ به جبهه لبنان نیستند و همچنان گزینه راه حل سیاسی و دوری از جنگ را دنبال می‌کنند و در این رابطه مکاتبات مکرری را با طرف‌های لبنانی و اسراییلی انجام داده‌اند. نگرانی آمریکایی‌ها از گسترش دامنه جنگ به جبهه لبنان طبعا ناشی از ناتوانی ارتش رژیم صهیونیستی در ورود به جنگ در این جبهه در سایه شرایط کنونی است.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی با در پیش گرفتن سیاست فرار به جلو ضمن گسترش حملات خود به مناطق مسکونی لبنان، همچنان در مرزهای لبنان بر طبل جنگ می کوبد. در همین رابطه روزنامه صهیونیستی معاریو نتایج جدیدترین نظرسنجی به عمل آمده از صهیونیست‌ها درباره لبنان و غزه را منتشر کرده و نوشت که ۷۱ درصد از اسراییلی‌ها بر این نظر هستند که اسراییل باید عملیات نظامی گسترده علیه لبنان انجام دهد.