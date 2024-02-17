آلومینیوم به دنبال ساخت ورزشگاه اختصاصی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آلومینیوم در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر و با گذشت ۱۶ هفته توانسته ۲۵ امتیاز کسب کند و در رده هشتم جدول قرار گیرد. دیدارهای خانگی آلومینیوم در ورزشگاه امام خمینی اراک (ره) برگزار می‌شود و مدیران این باشگاه به دنبال ساخت ورزشگاه اختصاصی برای تیم خود هستند.

از همین رو مدیران این باشگاه به دنبال زمین برای شروع ساخت این ورزشگاه هستند و با مسؤولان مربوطه جلساتی نیز برگزار شده است. یکی از مشکلات این روزهای آلومینیوم بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی است و همین موضوع باعث شده تا این تیم نتواند بازیکنی را در تعطیلات نیم فصل تا این لحظه به خدمت بگیرد.

آلومینیوم در هفته هفدهم میهمان استقلال خوزستان است و مدیران این باشگاه در نظر دارند تا هرچه سریع‌تر مشکلات مربوط به پنجره نقل و انتقالاتی خود را رفع کنند.