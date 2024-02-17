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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۲۸

آلومینیوم به دنبال ساخت ورزشگاه اختصاصی

آلومینیوم به دنبال ساخت ورزشگاه اختصاصی

مسوولان باشگاه آلومینیوم قصد دارند یک ورزشگاه اختصاصی در شهر اراک بسازند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آلومینیوم در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر و با گذشت ۱۶ هفته توانسته ۲۵ امتیاز کسب کند و در رده هشتم جدول قرار گیرد. دیدارهای خانگی آلومینیوم در ورزشگاه امام خمینی اراک (ره) برگزار می‌شود و مدیران این باشگاه به دنبال ساخت ورزشگاه اختصاصی برای تیم خود هستند.

از همین رو مدیران این باشگاه به دنبال زمین برای شروع ساخت این ورزشگاه هستند و با مسؤولان مربوطه جلساتی نیز برگزار شده است. یکی از مشکلات این روزهای آلومینیوم بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی است و همین موضوع باعث شده تا این تیم نتواند بازیکنی را در تعطیلات نیم فصل تا این لحظه به خدمت بگیرد.

آلومینیوم در هفته هفدهم میهمان استقلال خوزستان است و مدیران این باشگاه در نظر دارند تا هرچه سریع‌تر مشکلات مربوط به پنجره نقل و انتقالاتی خود را رفع کنند.

کد مطلب 6026696
بهنام روان پاک

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