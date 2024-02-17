ضرورت مدیریت یکپارچه برای مقابله با بحران

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی استاد دانشگاه تهران و شهردار سابق پایتخت در هشتمین کنفرانس جامع مدیریت بحران گفت: همه فعالیتهایی که ما در حوزه مدیریت بحران انجام میدهیم عمدتاً معطوف به اتفاقات بعد از حادثه است و سرمایهگذاری بر اتفاقات پیش از حادثه بسیار تأثیرگذار و مؤثرتر خواهد بود.
وی افزود: رهبری به مدیریت یکپارچه اشاره داشتند، موضوعی که ما به شدت از نبود آن رنج میبریم. ما در شهرها خصوصاً در تهران برنامههایی داریم که بیتوجهی به آن میتواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. این برنامهها به این دلیل مهم هستند که تلاش میکنند ما را به نقطهای ایدهآل و مطلوب برسانند. اساساً در طرحهای راهبردی ما چشمانداز تعیین میکنیم و برای رسیدن به آن نقطه برنامههای عملیاتی در حوزه سیل، زلزله در حوزه شهرسازی، آب و فضای سبز و مدیریت هماهنگی نیاز داریم.
این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: یکپارچگی در برنامهها حائز اهمیت است و اگر در جهت برنامه حرکت نکنیم، به سرانجام نخواهیم رسید.
شهردار سابق تهران گفت: ما ۱۰۴۷ ساختمان در معرض خطر داریم، بعد از پلاسکو ۱۰۰۰ ساختمان بلند شناسایی کردیم که اگر حادثهای مشابه پلاسکو در آنها رخ دهد در معرض خطر هستند. از این تعداد ۴۵۰ ساختمان در یک دوره به وجود آمده است که این حرکت در جهت برنامه نیست و به سمت بحران میرویم و دورههای بعد باید چندین برابر هزینه شود تا تأثیرات این دورهها جبران شود.
وی افزود: این آمار مختص تهران نیست، مطالعات آمار آمایش سرزمین نشان میدهد که ۹۵ درصد سرمایه گذاریها در استانهای ما حول مرکز استان است و این آمار در همه استانها وجود دارد.
حناچی مطرح کرد: ما بحرانهایی در همه شهرهایمان داریم که ناشی از تمرکز همه ساختمانها و… است، در تهران اصلیترین خطرات زلزله، سیل، فرونشست و تغییرات آب و هوایی است.
شهردار سابق تهران در ادامه گفت: اگر اقداماتی که انجام میدهیم در جهت توجه به این بحرانها نباشد به بحرانهای بعدی دامن خواهیم زد. وظیفه دستگاهها حرکت با برنامه و در جهت قانون است تا مدیریت بحران کنترل شود، امیدوارم که همه در یک جهت حرکت داشته باشیم.
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