به گزارش خبرنگار مهر، فرزین رحیم نظری ظهر مروز شنبه در نشست مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره مجمع خیران یاریگران زندگی استان خوزستان، اظهار کرد: سال گذشته در سالروز مبارزه با مواد مخدر، در نمایشگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر خدمت آیت الله رئیسی بودیم که او در بازدید از غرفه کارآفرینی فرمودند اگر مجمعی مثل مجمع خیرین سلامت و یا خیرین مدرسه ساز راه اندازی شود، بسیار خوب است که بر همین مبنا مقرر شده دفتر حوزه مشارکت‌های مردمی ستاد این موضوع را پیگیری کند.

مدیرکل دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری گفت: مجمع یاریگران زندگی خوزستان، بیست و نهمین مجمع است. در این مدت اندک در مجامع ۲۸ استان دیگر، حدود ۳۱۶ میلیارد تومان جذب اعتبار نقدی و حدود ۲۴۵ میلیارد تومان اهدای زمین، تجهیزات و کمک‌های غیرنقدی داشته‌ایم که این خیلی بیش از تصور ما است.

نظری ادامه داد: هر جا مردم حضور پیدا کردند، موفقیت‌ها صد برابر بوده است. راه اندازی مجمع خیران یاریگران زندگی استان‌ها آغاز یک راه بزرگ است که ایران اسلامی به مراتب شاهد ثمرهای آن خواهد بود.

وی، هدف اصلی تشکیل مجامع خیران را ایجاد اشتغال حین درمان اعلام و عنوان کرد: ما اعتقاد داریم چرخه درمان اعتیاد زمانی تکمیل می‌شود که مسأله اشتغال با بهبودیافتگان آمیخته شود چرا که فردی که بهبود پیدا می‌کند، اگر شغل نداشته باشد احتمال برگشت آن به بیماری اعتیاد بیشتر از فردی است که پس از بهبودی امکان ایجاد اشتغال دارد؛ لذا تکمیل این چرخه نیازمند حمایت خیران است.

وی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی در دنیا در این دهه نسبت به دهه قبل ۲۳۴ درصد رشد داشته است، تصریح کرد: فقر، شکاف اجتماعی محیط زیست و اعتیاد طبق گزارشات بین‌المللی بیشترین آسیب‌ها را دارند که علت اساسی اعتیاد است؛ ۵۵ درصد طلاق‌ها، ۶۵ همسر آزاری‌ها، ۳۵ درصد کودک آزاری‌ها و ۲۵ درصد سرقت‌ها از اعتیاد است.