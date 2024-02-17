به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «اصلاح و تکمیل تبصره ۲ بند «د» ماده ۵ آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» که در جلسه ۸۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.

متن این مصوبه به شرح ذیل است:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ماده واحده «اصلاح و تکمیل تبصره ۲ بند «د» ماده ۵ آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» که در جلسه ۸۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود.

«ماده واحده- متن تبصره ۲ بند «د» ماده ۵ آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی) به شرح ذیل اصلاح و تکمیل می‌شود:

تبصره ۲- در خصوص انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون فرهنگی و دانشجویی و معاون بهداشتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و در شرایط استثنایی، حسب مورد با موافقت وزرای هر یک از وزارتین، شرط دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط از بین اعضای هیأت علمی یا غیر هیأت علمی، کفایت می کند».