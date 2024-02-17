افزایش قیمت خودسرانه قالیشویی و خشکشویی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر تقوی شوازی معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت در نامه‌ای به رئیس اتاق اصناف ایران خواستار نظارت ویژه بر فعالیت واحدهای صنفی قالیشویی و خشکشویی در هفته‌های پایانی سال شد.

شوازی در این نامه ضمن بیان اینکه با توجه به رسیدن ایام پایانی سال و افزایش تقاضای عموم برای خدمات صنفی قالیشویی و با توجه به تجارب گذشته مبنی بر سوءاستفاده برخی افراد در ایجاد واحدهای صنفی غیرمجاز که با استفاده از امکانات حداقلی اقدام به فعالیت و تبلیغات گسترده در این زمینه می‌کنند و غالباً به دلیل نداشتن مجوزهای مربوطه، عدم تخصص کافی و نداشتن تعهد کاری با شست و شوی نامناسب و غیراصولی فرش موجب خسارت به اموال مشتریان می‌شوند، خواستار اجرایی شدن طرح نظارتی ویژه بر قالیشویی ها شد.

وی با ذکر ضرورت جلوگیری از هر گونه رهاسازی و اعمال سلیقه در قیمت گذاری، هرگونه افزایش قیمت خودسرانه بدون طی کردن مراحل قانونی مطابق با دستورالعمل نرخ گذاری کالا و خدمات را ممنوع اعلام و تشدید اقدامات نظارتی بهنگام، دقیق و مستمر بر نرخ و ارائه خدمات باکیفیت توسط واحدهای صنفی قالیشویی و خشکشویی را از جمله این موارد دانست.

معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین اهتمام ویژه بازرسان اتاق‌های اصناف کشور به برگزاری طرح تشدید بازرسی از اول اسفندماه سال جاری تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۳ و برخورد با تخلفات احتمالی با هدف احقاق حقوق مصرف کنندگان و ایجاد آرامش در بازار را با اهمیت دانسته، اذعان داشت که هموطنان می‌توانند برای اطمینان و استفاده از خدمات واحدهای قالیشویان مجاز به وب سایت اتحادیه‌های مربوطه مراجعه کرده و با اطلاع از واحدهای مجاز، آخرین نرخ خدمات، شامل نرخ شستشوی فرش (بر مبنای مترمربع، نوع شستشو و جنس فرش)، هزینه حمل و نقل و… اطلاعات لازم را کسب کنند.