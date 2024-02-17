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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۴۶

تولید ۱۰ ساله گاز و آمادگی برای انجام ذخیره سازی

تولید ۱۰ ساله گاز و آمادگی برای انجام ذخیره سازی

مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی در بازدید از میدان گازی مختار از قابلیت و کارکرد دوگانه این میدان به عنوان مخزن تولید گاز و بازتولید در قالب مخزن ذخیره سازی گاز طبیعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، مهدی حیدری مدیر عامل هیأت همراه در این بازدید اظهار داشت: بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته این میدان تا مدت ۱۰ سال ظرفیت تولید گاز را دارد ولی با انجام حفاری یک چاه توصیفی که در حال انجام است و نتایج لرزه نگاری، ظرفیت دقیق میدان مشخص می‌شود.

وی افزود: این میدان پس از تخلیه کامل بنا به موقعیت استراتژیک استان کهگیلویه و بویراحمد، به عنوان سومین مخزن ذخیره سازی گاز طبیعی در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از ایجاد فرصت‌های اشتغال و نقش صنعت در توسعه کشور اشاره کرد و افزود: حضور صنعت نفت در هر نقطه از ایران اسلامی برکات نیکو و شایسته‌ای در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و توسعه همه جانبه به دنبال دارد و خداوند را شاکر هستیم که این افتخار نصیب ما شده است که بتوانیم قدمی برای مردم شریف این منطقه برداریم.

وی با ابراز رضایت از روند اجرای پروژه مراتب تقدیر و تشکر خود را از پیمانکاران پروژه به عمل آورد.

بر اساس این گزارش، مخزن گازی مختار از میدان‌های هیدروکربوری توسعه‌نیافته کشور است که به لحاظ نزدیکی به مراکز پرجمعیت و خطوط لوله گاز، میدانی ایده‌آل برای ذخیره‌سازی محسوب می‌شود. بر اساس برآوردهای اولیه پس از تخلیه مخزن، امکان ذخیره سازی سالانه معادل یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون متر مکعب فراهم می‌شود تا در هشت ماه گرم سال روزانه پنج میلیون مترمکعب در مخزن ذخیره و در ماه‌های سرد سال روزانه ۱۰ میلیون مترمکعب از آن باز تولید شود.

این مخزن در استان کهگیلویه و بویراحمد و فاصله ۱۰ کیلومتری شهر یاسوج واقع شده است و وجود گاز در مخزن مختار با حفر نخستین چاه اکتشافی در سال ۱۳۶۹ به اثبات رسید.

کد مطلب 6026989

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