تولید ۱۰ ساله گاز و آمادگی برای انجام ذخیره سازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، مهدی حیدری مدیر عامل هیأت همراه در این بازدید اظهار داشت: بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته این میدان تا مدت ۱۰ سال ظرفیت تولید گاز را دارد ولی با انجام حفاری یک چاه توصیفی که در حال انجام است و نتایج لرزه نگاری، ظرفیت دقیق میدان مشخص می‌شود.

وی افزود: این میدان پس از تخلیه کامل بنا به موقعیت استراتژیک استان کهگیلویه و بویراحمد، به عنوان سومین مخزن ذخیره سازی گاز طبیعی در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از ایجاد فرصت‌های اشتغال و نقش صنعت در توسعه کشور اشاره کرد و افزود: حضور صنعت نفت در هر نقطه از ایران اسلامی برکات نیکو و شایسته‌ای در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و توسعه همه جانبه به دنبال دارد و خداوند را شاکر هستیم که این افتخار نصیب ما شده است که بتوانیم قدمی برای مردم شریف این منطقه برداریم.

وی با ابراز رضایت از روند اجرای پروژه مراتب تقدیر و تشکر خود را از پیمانکاران پروژه به عمل آورد.

بر اساس این گزارش، مخزن گازی مختار از میدان‌های هیدروکربوری توسعه‌نیافته کشور است که به لحاظ نزدیکی به مراکز پرجمعیت و خطوط لوله گاز، میدانی ایده‌آل برای ذخیره‌سازی محسوب می‌شود. بر اساس برآوردهای اولیه پس از تخلیه مخزن، امکان ذخیره سازی سالانه معادل یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون متر مکعب فراهم می‌شود تا در هشت ماه گرم سال روزانه پنج میلیون مترمکعب در مخزن ذخیره و در ماه‌های سرد سال روزانه ۱۰ میلیون مترمکعب از آن باز تولید شود.

این مخزن در استان کهگیلویه و بویراحمد و فاصله ۱۰ کیلومتری شهر یاسوج واقع شده است و وجود گاز در مخزن مختار با حفر نخستین چاه اکتشافی در سال ۱۳۶۹ به اثبات رسید.