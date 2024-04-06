توسعه میدان گازی مختار به زودی آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، مهدی حیدری مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در بازید از این میدان با بیان اینکه ذخیره‌سازی گاز و جبران ناترازی گاز کشور در برنامه‌های ویژه وزیر و شرکت ملی نفت ایران قرار دارد، اظهار داشت: پروژه مختار یکی از پروژه‌های مهم و اساسی است که با تمرکز ویژه و با محوریت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در حال انجام است.

وی افزود: در این بازدید پس از رفع مشکلات و مقدمات اجرای پروژه از شرایط خوبی برخوردار شده و به زودی با حضور دکل و کامل شدن لوکیشن شاهد حفاری اولین چاه خواهیم بود.

مدیر عامل شرکت نفت مرکزی تصریح کرد: با حفر این چاه، اطلاعات کاملی از میدان و مخزن مختار به دست آورده می‌شود و این باعث می‌شود تحلیل کاملی داشته باشیم و بتوانیم نگاه منطقی و درازمدت شرکت ملی نفت را در این منطقه ترسیم کنیم.

حیدری با بیان اینکه با توسعه این میدان چشم‌انداز روشنی پیش روی این منطقه است، خاطرنشان کرد: مجموعه شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت هیچ وقت نمی‌تواند نسبت به محیط پیرامون خود در مجموعه صنعت نفت بی‌تفاوت باشد، هر جایی که صنعت نفت در آن شروع به کار کرده، نه تنها عمران و آبادی و اشتغال ایجاد شده، بلکه نگاه دغدغه‌مند وزارت نفت نسبت به محیط پیرامونی وجود داشته است.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران گفت: اعتقاد داریم تولید پایدار با پایداری در محیط معنا پیدا می‌کند، اگر جایی اراضی گرفته شده یا آسیبی به محیطی وارد شده، حتماً سعی کرده‌ایم با نگاه ویژه‌ای به محیط زیست، دغدغه مندانه پیگیری کنیم و مطمئن باشید که در این زمینه کوتاهی نخواهیم کرد.

بر اساس این گزارش، میدان گازی مختار پس از تخلیه کامل بنا به موقعیت استراتژیک استان کهگیلویه و بویراحمد، به عنوان سومین مخزن ذخیره سازی گاز طبیعی در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

این گزارش می‌افزاید، مخزن گازی مختار از میدان‌های هیدروکربوری توسعه‌نیافته کشور است که به لحاظ نزدیکی به مراکز پرجمعیت و خطوط لوله گاز، میدانی ایده‌آل برای ذخیره‌سازی محسوب می‌شود. بر اساس برآوردهای اولیه پس از تخلیه مخزن، امکان ذخیره سازی سالانه معادل یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون متر مکعب فراهم می‌شود تا در هشت ماه گرم سال روزانه پنج میلیون مترمکعب در مخزن ذخیره و در ماه‌های سرد سال روزانه ۱۰ میلیون مترمکعب از آن باز تولید شود. این مخزن در استان کهگیلویه و بویراحمد و فاصله ۱۰ کیلومتری شهر یاسوج واقع شده است و وجود گاز در مخزن مختار با حفر نخستین چاه اکتشافی در سال ۱۳۶۹ به اثبات رسید.