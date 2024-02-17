تسلیح اوکراین بدون همکاری آمریکا برای اروپا دشوار است

به گزارش خبرگزاری مهر، اولاف شولز، صدراعظم آلمان در سخنانی با بیان اینکه تخصیص بودجه حمایتی نظامی به اوکراین کاری دشوار است از کشورهای اتحادیه اروپا خواست تخصیص بودجه حمایت نظامی از اوکراین با ایالات متحده همکاری کنند.

شولز در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: «من می‌دانم که حمایت نظامی و مالی از اوکراین آسان نیست. این امر در آلمان هم آسان نیست. می‌دانم در کشورهای دیگر صداهای منتقدی وجود دارند که می‌پرسند آیا این پول بهتر نیست برای اهداف دیگر خرج شود؟ با این حال، بدون امنیت، که تنها با افزایش تولیدات دفاعی و تخصیص بودجه و تسلیحات مشترک و منظم به اوکراین ممکن می‌شود، هر چیز دیگری بی معنی است.

وی گفت: «حقیقت این است که این جنگ در قلب اروپا رخ داده است و هزینه زیادی دارد، اما چه اکنون و چه در آینده اگر برای امنیت خود هزینه کنیم از سایر حوزه‌ها بهتر خواهد بود.»

شولتز برای تسلیح و تأمین مالی اوکراین ایالات متحده ارا مثال زد که مدعی است سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار برای تسلیح این کشور هزینه می‌کند.