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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۰۱

کمیسر دفاعی اروپا به پست‌های جدید این اتحادیه اضافه می‌شود

کمیسر دفاعی اروپا به پست‌های جدید این اتحادیه اضافه می‌شود

رییس کمیسیون اروپا از قصد خود برای ایجاد پست کمیسر دفاعی این اتحادیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، اورسولا فون، رئیس کمیسیون اروپا، قصد خود را برای ایجاد پست کمیسر دفاعی اروپا تأیید کرد.

فون در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: «اگر ریاست من بر کمیسیون ادامه یابد، من سمت کمیسر دفاعی اروپا را ایجاد خواهم کرد.»

وی افزود که این سوال کشورهای اروپایی که شهروندان چه کشوری موقعیت کمیسری را اشغال خواهد کرد هنوز پاسخ داده نشده است.

پیش از این، نماینده رسمی کمیسیون اروپا، آریانا پودستا، گفته بود که ممکن است در آینده نزدیک موقعیت جدیدی در اداره اتحادیه ظاهر شود.

قرار است پس از انتخابات بعدی پارلمان اروپا در تابستان امسال، ریاست جدید کمیسیون اروپا تا پایان سال جاری تشکیل شود.

کد مطلب 6027105

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