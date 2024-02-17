به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: بر اساس آمار مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، در این مدت به طور میانگین ۱۱۰ میلی متر بارش در استان روی داده است در حالی که میانگین بارش در سال گذشته در این بازه زمانی حدود ۶۰ میلی متر گزارش شده بود.

وی اظهار کرد: با وجود افزایش بارش در سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی گذشته، میزان بارش نسبت به میانگین بلندمدت همچنان روند کاهشی دارد ولی از شدت شیب آن کاسته شده است.

رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: میزان بارش در سال زراعی جاری نسبت به میانگین بلندمدت حدود ۷.۳ درصد معادل ۸.۷ میلی متر کاهش نشان می‌دهد.

امیدفر، میانگین بارش یک سال کامل آبی استان را حدود ۳۱۱ میلی متر اعلام کرد و ادامه داد: در زمان کنونی حدود ۳۵.۵ درصد از بارش سال آبی استان تأمین شده است.

وی یادآور شد: در سال آبی جاری بیشترین میزان بارش در استان از شهرستان مراغه به میزان ۱۴۹.۲ میلی متر و کمترین بارش از شرق دریاچه ارومیه به میزان ۷۷.۱ میلی متر گزارش شده است.

رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: میزان بارش در مراغه نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۵۰.۵ میلی متر افزایش ولی نسبت به بلندمدت ۵.۴ میلی متر کاهش یافته است و در شرق دریاچه ارومیه نیز نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۳.۵ میلی متر افزایش و نسبت به بلندمدت ۸.۵ میلی متر کاهش نشان می‌دهد.

امیدفر، با اشاره به اینکه متوسط بارندگی در تبریز در این بازه زمانی ۱۱۳.۲ میلی متر و در بلندمدت ۱۰۰.۹ میلی متر گزارش شده است، افزود: متوسط بارش در این مدت در این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۶۷.۴ و نسبت به بلندمدت ۱۲.۳ میلی متر افزایش یافته است.