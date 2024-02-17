به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار اصغر عباسقلی زاده ظهر شنبه در نشست هم اندیشی با خبرنگاران، ارشاد و راهنمایی مردم برای حضور در عرصه انتخابات را مهمترین رسالت و وظیفه خطیر رسانه‌ها دانست و افزود: بر این اساس نباید کوچک‌ترین غفلتی در این زمینه صورت بگیرد، چون امنیت، اقتدار و مقبولیت نظام جمهوری اسلامی وابسته به برگزاری پرشور و حداکثری انتخابات یازده اسفند است.

وی با تأیید وجود برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی در کشور، بی عملی و بدعملی برخی از مسئولان و ظهور و بروز انواع تبعیض‌ها را از جمله این مشکلات برشمرد و افزود: اما ملت آگاه و با بصیرت ایران اسلامی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی بارها ثابت کرده اند که بدون توجه به این مشکلات و جوسازی‌های رسانه‌ای دشمنان همچنان در رکاب نظام بوده و برای اقتدار کشور خود همواره در پای صندوق‌های رأی حاضر شده اند.

عباسقلی زاده مشارکت گسترده مردم در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را از نظر ابعاد داخلی و بین المللی بسیار مهم و حساس دانست و ادامه داد: با توجه به اینکه از مدت‌ها قبل رسانه‌های معاند خارج نشین، فریب خوردگان داخلی و گروهک‌هایی مثل منافقین اقدام به دسیسه چینی و طراحی انواع توطئه‌ها کرده اند، باید در برابر این هجمه‌های سنگین با توانمندسازی رسانه‌های داخلی ایستادگی کرده تا اهداف شوم آنها خنثی شود.

وی اظهار کرد: اکنون رسانه‌های بیگانه و نظام سلطه تمام حملات خود را متوجه انتخابات ایران کرده و کمرنگ سازی آن را نشانه گرفته اند، تا بر اساس میزان توفیق خود در این عرصه نسبت به اعمال موضع گیری های سیاسی و اقتصادی وارد عرصه شده و مردم و حکومت ایران را زیر فشار قرار دهند.

عباسقلی زاده مشارکت پایین مردم در انتخابات را منجر به طمع بیشتر دشمنان برای زیر فشار قرار دادن ایران اسلامی ارزیابی کرد و افزود: مؤلفه اصلی در عرصه انتخابات آمار و ارقام است تا طبق آن محاسبات سیاست خارجی کشورها به روی کشور دیگر برنامه ریزی شود، چون نشانه بارز و شفاف مقبولیت و مشروعیت هر نظام سیاسی برگرفته از آمارهای مربوط به میزان مشارکت شهروندان است.

وی بزرگترین رویکرد دشمنان و رسانه‌های معاند درباره انتخابات ایران را معطوف به مشارکت و عکسل العمل مردم به این مهم بیان و اضافه کرد: دشمنان نظام به خوبی می‌دانند که حضور حداکثری مردم در انتخابات آینده به معنی افزایش اقتدار و حفظ و یکپارچگی ملی ایرانیان بوده و مفهوم این موضوع شکست آنها در طراحی توطئه‌های انتخاباتی است.

عباسقلی زاده گفت: چنانچه استحکام درونی نظام ناشی از برگزاری باشکوه و گسترده انتخابات بیشتر شود، اقتصاد و سیاست بین الملل نیز انعطاف بیشتری برای کشورمان نشان خواهد داد و این به معنی افزایش سرمایه گذاری ها که می‌تواند اقتصاد و معیشت مردم را بهبود بخشد.

وی نقش رسانه‌ها در ایجاد شور و شوق انتخاباتی را بسیار مهم خواند و با اشاره به اینکه خبرنگاران پل ارتباطی بین مردم و مسئولان و نمایندگان مجلس هستند، ادامه داد: خبرنگاران علاوه بر اینکه باید صدای مردم باشند، باید نسبت به امید آفرینی و انتشار اخبار و گزارش‌های مربوط به عملکردهای مثبت دستگاه‌های مختلف نیز پای کار باشند، چون پرداخت صرف به نقاط منفی به هیچ عنوان برای مردم امیدبخش نیست.

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