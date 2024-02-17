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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۰۶

آخرین آمار تلفات ارتش رژیم صهیونیستی در غزه

آخرین آمار تلفات ارتش رژیم صهیونیستی در غزه

ارتش رژیم صهیونیستی آخرین آمار نظامیان صهیونیستِ زخمی‌شده و به هلاکت‌رسیده در جریان جنگ غزه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی جدیدترین آمار نظامیان صهیونیستی را که در جریان جنگ غزه به دست مبارزان مقاومت فلسطین به هلاکت رسیده یا زخمی شده‌اند اعلام کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در ساعات اخیر ۲ نظامی ارتش رژیم صهیونیستی که عضو یگان ویژه «ماگلان» هستند در نبردهای جنوب نوار غزه به شدت زخمی شده‌اند.

علاوه بر این بنا بر اعلام ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز عملیات «طوفان الاقصی» در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون ۵۷۳ نظامی صهیونیست به هلاکت رسیده‌اند و ۲۹۱۸ نظامی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی نیز زخمی شده‌اند.

این آمارها در حالی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی مطرح می‌شود که شمار دقیق نظامیان صهیونیست کشته و زخمی‌شده به دست مبارزان مقاومت در غزه بسیار فراتر از آمار اعلامی از سوی ارتش این رژیم است و رژیم صهیونیستی در تلاش است با پنهان‌داشتن شمار دقیق تلفات خود از فشارهای محافل سیاسی صهیونیستی و شهرک‌نشینان صهیونیست بگریزد و روی شکست‌های خود سرپوش بگذارد.

کد مطلب 6027201

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    نظرات

    • IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      1 1
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      ۲۰۰تاتانک زدن توهر تانک ۲نفر بمیرن میشه ۴۰۰نفر ۱۰۰تا نفربر وخودرو زدن..۲نفر بمیرن میشه ۴۰۰نفر همه تک تیر اندازا روزی ..۳نفر بزنن میشه ۳۹۰نفر نیروی پیاده روزی ۳نفر تو جنگ رودر رو تلفات بده میشود ۳۹۰نف
    • ایرانی US ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      1 0
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      بنام خداوند منتقم جنابان صهیونیستهای اشغالگر و غاصب و تروریست اسراییلی باید بفهمید این اولشه جوجه رو اخر پاییز می شمورند ! شما صهیونیستهای غیر یهودی با جنایات وحشتناک و گسترده در غزه و کرانه غربی باید فهمیده باشید که از این پس دیگر جایگاهی نه در فلسطین و نه در سایر نقاط جهان خواهید داشت ایا تا بحال
    • دیپلمات رزمی سیاسی نیروی مقاومت اسلامی پیروز US ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      1 0
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      شما صهیونیستهای ظاهرا یهودی که در نوکری شدید ابر تروریست امریکا هستید ایا تا بحال شنیده اید خری خردیگر را کشته باشد ؟ پس ببینید این نتان یاهوی جلاد قسی و القلب چه جانور خطرناکی است که توانسته با کمک ابر تروریست امریکا سی هزار زن و کودک و هفتاد هزار نفررا زخمی کند ؟؟؟؟؟؟؟ پس باید بفهمید از این پس در
    • IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 0
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      مرگ بر اسرائیل

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