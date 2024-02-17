آخرین آمار تلفات ارتش رژیم صهیونیستی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی جدیدترین آمار نظامیان صهیونیستی را که در جریان جنگ غزه به دست مبارزان مقاومت فلسطین به هلاکت رسیده یا زخمی شده‌اند اعلام کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در ساعات اخیر ۲ نظامی ارتش رژیم صهیونیستی که عضو یگان ویژه «ماگلان» هستند در نبردهای جنوب نوار غزه به شدت زخمی شده‌اند.

علاوه بر این بنا بر اعلام ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز عملیات «طوفان الاقصی» در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون ۵۷۳ نظامی صهیونیست به هلاکت رسیده‌اند و ۲۹۱۸ نظامی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی نیز زخمی شده‌اند.

این آمارها در حالی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی مطرح می‌شود که شمار دقیق نظامیان صهیونیست کشته و زخمی‌شده به دست مبارزان مقاومت در غزه بسیار فراتر از آمار اعلامی از سوی ارتش این رژیم است و رژیم صهیونیستی در تلاش است با پنهان‌داشتن شمار دقیق تلفات خود از فشارهای محافل سیاسی صهیونیستی و شهرک‌نشینان صهیونیست بگریزد و روی شکست‌های خود سرپوش بگذارد.