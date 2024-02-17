تقریباً همه کشورهای عربی خواهان عادی سازی روابط با اسراییل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ مدعی شد که اکثر کشورهای عربی از عادی سازی روابط با اسرائیل حمایت می‌کنند.

بلینکن مدعی شد که «اکنون تقریباً هر کشور عربی در منطقه خواهان عادی سازی روابط با اسرائیل است، در صورتی که (کشورهای عربی) قبلاً این کار را نمی‌کردند».

وی در ادامه مدعی شد که عادی سازی روابط شامل «ضمانت‌های امنیتی و تعهدات امنیتی» برای رژیم صهیونیستی است که برای این کشور «احساس امنیت» بیشتری را به همراه خواهد داشت.

وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه ادعاهای خود اضافه کرد که کشورهای عربی «به طور جدی به دنبال"اصلاح" و "احیای مجدد" تشکیلات خودگردان فلسطینی هستند. وی در ادامه مدعی این شد که در صورت ایجاد چنین دولتی باید «شریک بهتری برای اسرائیل باشد».

وی همچنین مدعی شد که «چنین روندی حرکت به سمت ایجاد یک کشور فلسطینی را تسهیل می‌کند که امنیت اسرائیل را تأمین می‌کند و مسئولیت‌های لازم را بر عهده دارد و به این ترتیب منطقه خاورمیانه «یکپارچه‌تر» می‌شود.

در سال‌های گذشته رژیم صهیونیستی و مقامات ایلات متحده تلاش‌های بسیاری را برای عادی سازی روابط کشورهای عربی و همچنین سایر کشورها با رژیم اسرائیل در پیش گرفته‌اند اما هر بار این تلاش‌ها بنا به دلایل متعدد از جمله جنایات رژیم صهیونیستی در غزه به شکست انجامیده است.