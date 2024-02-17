به گزارش خبرگزاری مهر، «هادی صادقی» رییس مرکز توسعه حل اختلاف و نامزد انتخابات مجلس خبرگان، در حاشیه حضور در نشست خانه گفت‌وگوی انتخابات در جمع خبرنگاران گفت: انتخاباتی که در پیش‌رو داریم یکی از صحنه‌های اقتدارآفرینی برای کشورمان به شرط حضور حداکثری مردم خواهد بود.

وی افزود: وقتی مردم در هر صحنه قوی حضور پیدا کردند موفقیت‌های ما بیشتر شده است. همه جا با حضور مردم توفیقات زیادی حاصل شد و هرجا مردم عقب نشینی کردند کشور زیان دید.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف، بیان داشت: دشمنان ما تمام تلاششان را گذاشتند که حضور مردم را کمرنگ کنند. راه‌حل مشکلات قهر کردن با صندوق رأی نیست. راه حل مشکلات این است که مردم حضور پیدا کنند.

وی افزود: علاوه بر این حضور در انتخابات باعث تقویت جبهه مقاومت خواهد شد. مادر قلب این جبهه به سر می‌بریم و در مرکزیت جبهه مقاومت هستیم و چشم و چراغ این جبهه هستیم.

صادقی در خصوص انتخابات مجلس خبرگان گفت: خبرگان رهبری مهمترین رکن تعیین کننده بالای نظام است. اهمیت خبرگان رهبری فقط در اهمیت انتخاب رهبر نیست بلکه در نظارت بر او نیز است. این مطالبه‌ای است که خود رهبری از اعضای خبرگان داشتند.