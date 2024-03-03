به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی روز دوشنبه از ساعت ۲۰ در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم نفت و گاز گچساران خواهد رفت.

پیروزی قربانی سرمربی تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در نشست خبری قبل از این دیدار که امروز یکشنبه برگزار شد، گفت: برای ما به عنوان تیم لیگ یکی که امسال دوباره در اینجا هستیم به نظرم بهترین فرصت برای مجموعه باشگاه و بازیکنانمان است که از این فرصت بیشتر استفاده کنند.

وی ادامه داد: بازی با پرسپولیس بهترین فرصت است تا روح مبارزه طلبی را به تیم تزریق کنیم. با این دید به جام حذفی نگاه کردیم تا روح مبارزه طلبی و بزرگی را به تیم تزریق کنیم.

سرمربی نفت و گاز گچساران افزود: پرسپولیس تیم خیلی خوبی است که می توانیم کنار آنها توانایی های خودمان را نشان دهیم. به هر حال یکسری حساسیت های اینچنینی ایجاد می شود و دید ما به این شکل است. تیم خوبی هستیم تا بتوانیم خودمان را به رخ بهترین ها بکشیم.

او درباره انتخاب نفت و گاز گچساران تاکید کرد: من انتخاب نکردم بلکه انتخاب شدم. بعضی ها خودشان انتخاب می کنند که کلا دو یا سه مربی در فوتبال ایران هستند ولی بقیه آنها کسانی هستند که روابط خیلی زیادی دارند و تیم می گیرند.

قربانی درباره اینکه آیا فکر نمی کرد اگر تصمیمات بهتری می گرفت می توانست جزو نامزدهای مربیگری در استقلال باشد گفت: قبول دارم بعضی اوقات تصمیمات خوبی نگرفتم. مثلا می توانستم فوتبالم را با استقلال تمام کنم. درباره حضور در کار فنی استقلال هم باید بگویم زمان استراماچونی اصلا او مربی ایرانی نمی خواست. من هم به خاطر حفظ شخصیت خودم و مربیان ایرانی نماندم. اصلا او دوست نداشت دستیار ایرانی داشته باشد.

او درباره کم تجربگی بازیکنانش برای بازی فردا با پرسپولیس گفت: نگران نیستم چون اصلا سال های قبلی در جام حذفی هم شرکت نمی کردیم اما من تاکید کردم بازی کنیم تا بتوانند خودشان را نشان دهند. دو سه بازیکن می توانند از این فرصت استفاده کنند. من هم امیدوارم بتوانم بهترین عملکرد را در کادر فنی داشته باشم. ساختن بازیکن زوری نیست. بازیکن جوان خودش می تواند خودش را نشان دهد.

او درباره صحبت از جوان گرایی در فوتبال کشور تصریح کرد: ما الان داریم زورکی جوانگرایی می کنیم. ما نظارتی در تیم های پایه نداریم. باید در آنجا بازیکن سازی شود ولی ناگهان در لیگ برتر قوانینی می گذاریم که بازیکن جوان تحمیل می کنیم اما به نظرم برای آینده فوتبال خطرناک است.

قربانی افزود: خیلی ها به آقای قلعه نویی می گویند باید تیم ملی را جوان کنید اما این خیلی پروسه زمان بری هست‌. می توانیم شایسته سازی کنیم. چندین سال است به تیم های جوان خود توجهی نکردیم. هیچ نظارتی روی آنها نبوده است. دوستانی که از فوتبال هیچ تخصصی ندارند به فوتبال می آیند و دخالت می کنند نمونه بارز آن هم پاس تهران بود که با آن افتخارات به همدان هبه کردند که الان معلوم نیست چه شد؟

پیشکسوت استقلال در خصوص نتایح این تیم با جواد نکونام و تاثیر درگیری بین او با علی خطیر گفت: از لحاظ نتیجه گیری دارند خوب کار می کنند. ما بیرون از تیم هستیم و نباید اظهار نظر کنیم. تجربه در چندین سال گذشته هم وجود داشت. زمان فرهاد مجیدی هم این اختلافات وجود داشت که مانع از قهرمانی تیم در آن دوره در جام حذفی شد اما الان امیدوارم دیگر این اتفاق ها رخ ندهد.

او درباره عدم حمایت از نفت و گاز گچساران برای صعود به لیگ برتر گفت: نفت و گاز زیرمجموعه وزارت نفت است. تیمی صد درصد دولتی است. قوانینی است که از آنها تبعیت می کند. به نظرم تیمی هستیم که با توجه به این قوانین یارای رقابت نداریم . الان تیم ششم جدول لیگ یک هستیم اما فکر می کنم جزو سه تیم برتر فنی آن رقابت ها هستیم.

او افزود: مردم گچساران این تیم را کاملا دوست دارند اما به عنوان مربی هیچ وقت ندیدم از شرایط میزبانی استفاده کنند. تیم ما روی زمین بازی می کند اما متاسفانه در بازی‌های خانگی چنین شرایطی را نداریم. چون بدترین مکان برگزاری بازی را داریم.