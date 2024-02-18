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۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۳۴

به مناسبت هفته جوان؛

جشن بزرگ سلام به آینده در بوشهر برگزار شد

جشن بزرگ سلام به آینده در بوشهر برگزار شد

بوشهر- جشن بزرگ سلام به آینده در بوشهر هم‌زمان با ولادت حضرت علی‌اکبر (علیه‌السلام) و هفته جوان در بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدمهدی ماندگاری صبح یکشنبه در این مراسم با اشاره به نماد ایران قوی اظهار داشت: ورزشکاران برای اینکه ایران را سربلند کنند خیلی زحمت کشیدند، همه مردم ایران قوی را دوست دارند، خیلی از آزادگان کتک خوردند تا ایران سربلند شد.

وی تصریح کرد: غصه ما مردم این است چرا مردم در آن زمان امام علی (ع) و امام حسین (ع) را یاری نکردند، امروز شما مردم صحنه‌ای را آفریدید که پرچم امام حسین بالا رفته، صدای لبیک یا حسین سالن بالا رفت و شور عجیبی پیچید.

ماندگاری ادامه داد: مردم ما ۴۵ سال است پرچم را بالا نگه داشتند، با همه مشکلات اقتصادی، سفره‌های میلیونی در عید غدیر انداختند، وی از ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز تقدیر کرد و گفت: اگر ما شاکر نظام باشیم خدا نعمتی بالاتر که همان درک ظهور امام زمان (عج) است را به ما می‌دهد.

وی تصریح کرد: برای بالا ماندن پرچم کشورمان باید سختی‌ها تحمل شود؛ برای اینکه پرچم بالا باشد همه باید اهل مجاهدت باشیم، صدای فریاد سلام فرمانده در سالن پیچید، مجری که از شور و شوق مردم بوشهر متعجب شده می‌گوید: مردم اهل رییسعلی باید هم اینگونه باشند چرا که از نسل او هستند.

جشن بزرگ سلام به آینده در بوشهر با حضور هنرمندان و ورزشکاران برجسته و مطرح کشور در تاریخ ۲۸ بهمن‌ماه در سالن دو هزار نفره فجر بوشهر برگزار شد.

جشن بزرگ سلام به آینده به مناسبت ولادت حضرت علی‌اکبر علیه‌السلام و هفته جوان با مجری‌گری حامد سلطانی، سخنرانی حجت‌الاسلام ماندگاری، با حضور محمد معتمدی خواننده مطرح کشوری و با حضور محمد انصاری و خانواده‌های بوشهر در سالن دوهزار نفری فجر بوشهر برگزار شد.

کد مطلب 6028499

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    نظرات

    • سرباز وطنم جمهوری اسلامی ایران IR ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
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      با سلام و عرض ادب خدمت رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران امام خامنه ای فرمانده کل قوا رهبری عزیزمان روی سربازی ما بوشهری ها حساب کنید آماده جانفشانی برای فرمانده کل قوا امام خامنه ای و زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم سلام بر شهیدان سلام بر ریسعلی دلواری و سلام بر حاج شیخ ابوتراب عاشوری و نادر م

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