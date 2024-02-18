جشن بزرگ سلام به آینده در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین محمدمهدی ماندگاری صبح یکشنبه در این مراسم با اشاره به نماد ایران قوی اظهار داشت: ورزشکاران برای اینکه ایران را سربلند کنند خیلی زحمت کشیدند، همه مردم ایران قوی را دوست دارند، خیلی از آزادگان کتک خوردند تا ایران سربلند شد.
وی تصریح کرد: غصه ما مردم این است چرا مردم در آن زمان امام علی (ع) و امام حسین (ع) را یاری نکردند، امروز شما مردم صحنهای را آفریدید که پرچم امام حسین بالا رفته، صدای لبیک یا حسین سالن بالا رفت و شور عجیبی پیچید.
ماندگاری ادامه داد: مردم ما ۴۵ سال است پرچم را بالا نگه داشتند، با همه مشکلات اقتصادی، سفرههای میلیونی در عید غدیر انداختند، وی از ۳۶ هزار شهید دانشآموز تقدیر کرد و گفت: اگر ما شاکر نظام باشیم خدا نعمتی بالاتر که همان درک ظهور امام زمان (عج) است را به ما میدهد.
وی تصریح کرد: برای بالا ماندن پرچم کشورمان باید سختیها تحمل شود؛ برای اینکه پرچم بالا باشد همه باید اهل مجاهدت باشیم، صدای فریاد سلام فرمانده در سالن پیچید، مجری که از شور و شوق مردم بوشهر متعجب شده میگوید: مردم اهل رییسعلی باید هم اینگونه باشند چرا که از نسل او هستند.
جشن بزرگ سلام به آینده در بوشهر با حضور هنرمندان و ورزشکاران برجسته و مطرح کشور در تاریخ ۲۸ بهمنماه در سالن دو هزار نفره فجر بوشهر برگزار شد.
جشن بزرگ سلام به آینده به مناسبت ولادت حضرت علیاکبر علیهالسلام و هفته جوان با مجریگری حامد سلطانی، سخنرانی حجتالاسلام ماندگاری، با حضور محمد معتمدی خواننده مطرح کشوری و با حضور محمد انصاری و خانوادههای بوشهر در سالن دوهزار نفری فجر بوشهر برگزار شد.
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