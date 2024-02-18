به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی قاسمی، معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در نشست مشترک بین مسؤولان مؤسسه آموزش و ترویج و دفتر امور اقتصادی سازمان تات به منظور بررسی برنامه الگوی ملی کشت محصولات کشاورزی، گفت: به دلیل وجود تهدیدهای متعدد به‌ویژه تهدید ناشی از شرایط اقلیمی و متغیرهای اقتصادی، بازار محصولات کشاورزی و ریسک‌گریز بودن اغلب کشاورزان، برنامه‌ریزی برای تولید در این بخش مهم اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه الگوی کشت یک اقدام فرایندی شامل استفاده از منابع آب در دسترس، شرایط اقلیم و خاک و سیاست‌‎گذاری دولت است، افزود: مهمترین مأموریت جهاد کشاورزی تأمین امنیت غذایی است که بهره‌گیری از الگوی کشت با توجه به شرایط آب و هوایی، تغییرات اقلیم و محدودیت منابع آبی در کشور به عنوان یکی از مهمترین الزامات مورد توجه است.

قاسمی با اذعان بر اینکه بکارگیری الگوی کشت یکی از علمی‌ترین روش‌های بهینه‌سازی استفاده از نهاده‌های محدود بخش کشاورزی است، تصریح کرد: هدف اصلی الگوی کشت، مدیریت ترکیب بهینه تولید محصولات کشاورزی بوده و با توجه به گستردگی جغرافیایی و اقلیمی کشور، ارائه الگوی کشتی که بر اساس قانون مزیت نسبی بتواند حداکثر بهره‌برداری مناسب را از عوامل و نهاده‌های تولید به همراه داشته باشد، امری اجتناب‌ناپذیر است.

بکارگیری الزامات فرابخشی در اجرای الگوی کشت

مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز در این نشست، در خصوص الگوی کشت محصولات کشاورزی گفت: تدوین و اجرای نظام کشت محصولات کشاورزی مبتنی بر شرایط اقلیمی، بهره‌برداری بهینه از آب، خاک و گیاه متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت اقتصادی کشور با رعایت کلیه مسائل علمی، فنی و مدیریتی و ملاحظات زیست‌محیطی در راستای دستیابی به تأمین امنیت غذایی پایدار و اقتدار غذایی است.

علیرضا نیکویی، ایجاد یک وفاق ملی در سطوح ملی، استانی و منطقه‌ای، تشکیل شورای عالی الگوی کشت محصولات کشاورزی، توافق در سطح ملی برای تعیین مقدار سرانه عرضه، مصرف، تقاضا، تولید، اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، خریدهای توافقی یا حمایتی محصولات کشاورزی، برنامه‌ریزی دولت در استان‌ها تا اولویت اجرای طرح‌های زیربنایی، توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با بخش کشاورزی، ارائه برنامه چندساله صادرات محصولات کشاورزی با کمک وزارتخانه‌های مرتبط، الزام بخش صنعت در توسعه صنعتی کشاورزی کشور و تأمین اعتبار برای طرح ملی الگوی کشت از محل صندوق توسعه ملی را از مهمترین الزامات فرابخشی اجرای الگوی کشت برشمرد.

وی، تبیین تعرفه‌های متفاوت انرژی و آب‌بها با رویکرد حمایت و تشویق بهره‌برداران به اجرای الگوی کشت، اطلاع‌رسانی آموزش و ترویج برای این طرح بزرگ در عرصه‌های بسیار وسیع کشور، تحویل حجمی آب توسط وزارت نیرو به کشاورزان مطابق الگوی کشت، شناسنامه‌دار شدن و تهیه نقشه کاداستر بهره‌برداری‌های کشاورزی و هدفمند کردن بیمه محصولات کشاورزی در قالب بیمه تمام خطر الگوی کشت، تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز، اولویت تخصیص آب کشاورزی و همچنین تأمین و تخصیص نهاده‌ها، یارانه و تسهیلات بانکی با کشاورزانی که از الگوی کشت تبعیت می‌کنند، را از دیگر الزامات فرابخشی مهم در اجرای الگوی کشت اعلام کرد.