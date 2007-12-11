انتقاد پیونگ یانگ از حضور نظامی آمریکا در کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مقامهای کره شمالی عقیده دارند که تقویت نظامی آمریکا در کره جنوبی ناشی از دشمنی سیاسی واشنگتن با پیونگ یانگ است.

خبرگزاری رسمی کره شمالی (کونا) به نقل از مقامهای این کشور افزود: این مسائل در چارچوب روند خلع سلاح کره شمالی قرار دارد.

این مقامها تاکید دارند که کره شمالی نیز باید به تقویت نظامی خود در برابر حملات احتمالی آمریکا بپردازد.

مقامهای پیونگ یانگ در ماههای اخیر متعهد به چشم پوشی از برنامه های تسلیحاتی هسته ای خود در برابر دریافت امتیازهایی شدند.