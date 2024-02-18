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۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۱۲

رییس اداره تبلیغات اسلامی قائنات خبر داد؛

برگزاری جشن های شعبانیه در ۶۰ نقطه شهرستان قائنات

برگزاری جشن های شعبانیه در ۶۰ نقطه شهرستان قائنات

بیرجند- رییس اداره تبلیغات اسلامی قاین از برگزاری جشن های نیمه شعبان در بیش از ۶۰ نقطه شهرستان قائنات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن سهرابی نژاد در گفت و گو با مهر از برگزاری مراسم جشن‌های نیمه شعبان در بیش از ۶۰ منطقه شهری و روستای با محوریت روحانیون خبر داد و اظهار کرد: امسال نیز همانند سال‌های گذشته مراسم محوری و خاصی در نیمه شعبان و با همت روحانیون، هیئات مذهبی، کانون‌های مساجد، پایگاه‌های بسیج و …در شهرستان قائنات برگزار خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قائنات افزود: آشنایی بیشتر نسل جوان با فرهنگ مهدویت و مفهوم اصلی انتظار هدف اصلی برگزاری جشن نیمه شعبان در شهرستان قائنات است

سهرابی نژاد، با تاکید بر فضاسازی شهر از ادارات، مردم، بازاریان و اصناف خواست تا در برگزاری جشن‌هایی در خور شأن و منزلت حضرت مهدی موعود (عج) همکاری داشته باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قائنات با اشاره به اینکه در بیش از ۶۰ نقطه شهرستان جشن‌های نیمه شعبان برگزار خواهد شد گفت: برگزاری جشن محوری در مهدیه قاین، برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان در مساجد جامع، غدیر و … و همچنین جشن محوری نیمه شعبان در روستاهای شهرک قدس، ورزگ، تیغاب و دیگر روستاها از جمله مراسم ویژه این ایام خواهد بود که با حضور میهمانان استانی و شهرستانی برگزار خواهد شد.

سهرابی نژاد، بر محتوایی بودن جشن‌ها تاکید کرد و گفت: جشن‌هایی که برگزار می‌شود بایستی توشه‌ای برای مدعوین و مستمعین داشته باشد.

کد مطلب 6028597

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