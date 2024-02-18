برگزاری جشن های شعبانیه در ۶۰ نقطه شهرستان قائنات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن سهرابی نژاد در گفت و گو با مهر از برگزاری مراسم جشن‌های نیمه شعبان در بیش از ۶۰ منطقه شهری و روستای با محوریت روحانیون خبر داد و اظهار کرد: امسال نیز همانند سال‌های گذشته مراسم محوری و خاصی در نیمه شعبان و با همت روحانیون، هیئات مذهبی، کانون‌های مساجد، پایگاه‌های بسیج و …در شهرستان قائنات برگزار خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قائنات افزود: آشنایی بیشتر نسل جوان با فرهنگ مهدویت و مفهوم اصلی انتظار هدف اصلی برگزاری جشن نیمه شعبان در شهرستان قائنات است

سهرابی نژاد، با تاکید بر فضاسازی شهر از ادارات، مردم، بازاریان و اصناف خواست تا در برگزاری جشن‌هایی در خور شأن و منزلت حضرت مهدی موعود (عج) همکاری داشته باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قائنات با اشاره به اینکه در بیش از ۶۰ نقطه شهرستان جشن‌های نیمه شعبان برگزار خواهد شد گفت: برگزاری جشن محوری در مهدیه قاین، برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان در مساجد جامع، غدیر و … و همچنین جشن محوری نیمه شعبان در روستاهای شهرک قدس، ورزگ، تیغاب و دیگر روستاها از جمله مراسم ویژه این ایام خواهد بود که با حضور میهمانان استانی و شهرستانی برگزار خواهد شد.

سهرابی نژاد، بر محتوایی بودن جشن‌ها تاکید کرد و گفت: جشن‌هایی که برگزار می‌شود بایستی توشه‌ای برای مدعوین و مستمعین داشته باشد.