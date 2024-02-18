نشست نقد و بررسی کتاب آپاراتچی در تبریز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه سالروز قیام ۲۹ بهمن ماه مردم تبریز بر علیه رژیم طاغوتی پهلوی، نشست نقد و بررسی کتاب «آپاراتچی» با حضور با حضور روح الله رشیدی نویسنده کتاب و عضو شورای شهر تبریز، قربانعلی طاهرفر کارگردان فیلم آپاراتچی برنده سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیئت داوران چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر، فرهاد باغشمال معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی، اسد بابایی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، سرهنگ پاسدار احمد اعلم شاهی فرماندهی حوزه ۵ بسیج کارمندی شهیدکسایی تبریز و جمعی از علاقمندان به کتاب و سینما برگزار شد.

مفقود ماندن نقش انسان‌های گمنام در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی

اسد بابایی مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی در این نشست با تاکید بر مفقود ماندن نقش انسان‌های گمنام در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی همانند جلیل طائفی که داستان کتاب آپاراتچی بر محور زندگی وی شکل گرفته گفت: طائفی عاشقانه و بدون هیچ گونه چشمداشتی در فضای فرهنگی انقلاب اسلامی کار کرده و تبلیغ اسلام و انقلاب را با ابتدایی‌ترین وسایل آن روزها انجام داده است.

بابایی با اشاره به اینکه فرهنگ زیربنای توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است اظهار کرد: قدرت و نفوذی که امروز جمهوری اسلامی در منطقه و جهان دارد مرهون انقلاب فرهنگی است که امام خمینی (ره) در سال ۵۷ به سرانجام مقصود رساند. وی با تبریک به قربانعلی طاهرفر جهت کسب سیمرغ بلورین بهترین کارگردان فیلم اولی چهل و دومین فیلم فجر از برگزاری ویژه برنامه تقدیر از ایشان توسط اداره کل کتابخانه های عمومی استان خبر داد.

این کتاب از لحاظ محتوا در زمره پازل فرهنگی انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد

فرهاد باغشمال، معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری آذربایجان شرقی به عنوان منتقد در مورد کتاب «آپاراتچی» با تاکید براینکه موضوع کتاب تاریخ شفاهی فیلمسازی مردمی در سال‌های ابتدایی انقلاب است گفت: این کتاب از لحاظ محتوا در زمره پازل فرهنگی انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد که فعالیت‌های خودجوش و آتش به اختیار اوایل انقلاب را نشان می‌دهد. به وضوح بن مایه داستان نشان می‌دهد که جریان مردمی انقلاب چگونه در بزنگاه‌ها مسیر خود را گشوده است. شخصیت اصلی داستان یعنی جلیل طائفی هم از قشر همین مردم عادی است که بدون داشتن سواد و اطلاعات خاص سینمایی به فیلمبرداری رویدادهای انقلاب می‌پردازد.

باغشمال با بیان اینکه با توجه به محتوای قصه مانند و دراماتیک کتاب، آپاراتچی قابل رمان شدن نیز داشت گفت: کتاب با روایتی ساده و روان به جلو می‌رود و یکی از نقاط قوت آن استفاده از تکنیک میان تیترگویی به جای متول گویی است که این هم به روحیه خبرنگاری نویسنده کتاب برمی. گردد که با تیترهای کوتاه و چکشی محتوای کتاب را به بخش‌های جذاب تقسیم کرده است.

باغشمال افزود: در کتاب توصیف مکان‌ها و موقعیت‌ها و فضایی که داستان در آن اتفاق می‌افتد به شکل کامل انجام گرفته است. در جای جای کتاب با ذتک توصیف‌هایی روبه رو هستیم که به طور کامل وضعیت و موقعیت شخصیت اصلی داستان را نشان می‌دهد که این باعث می‌شود خواننده در کتاب بماند و به خواندن آن ادامه دهد.

منتقد کتاب یکی از مهمترین نقاط قوت کتاب را عدم وجود ردپای نویسنده در متن و محتوا برشمرده افزود: در کتاب اثری از خودنمایی نویسنده و پرسشگر وجود ندارد و نویسنده به طور کامل در کتاب خواننده را با شخصیت اصلی آن تنها گذاشته است.

وی، عدم پررنگ بودن نقش خانواده به ویژه همسر شخصیت اصلی داستان یعنی جلیل طائفی در کتاب و نیاز به ویراستاری مجدد را از جمله دو نکته قابل توجه و اصلاح در کتاب دانست.

آنچه بنیان و اساس انقلاب ۵۷ را شکل می‌دهد مسئله مردم و محور بودن جایگاه و شأن مردم است

روح الله رشیدی، نویسنده کتاب با تاکید بر اینکه آنچه بنیان و اساس انقلاب ۵۷ را شکل می‌دهد مسئله مردم و محور بودن جایگاه و شأن مردم است گفت: عبارتی که به عنوان جمهوری در پیشوند نظام تثبیت شده و مورد تاکید امام (ره) نیز بوده بیانگر این مهم است که تصمیم و اراده مردم بر ارجحیت دارد.

رشیدی با بیان اینکه موضع امام بر جمهوریت نظام بوده است، اظهار کرد: در دهه ۷۰ که اختلاف بر سر شریعت و جمهوریت انقلاب اسلامی اوج می‌گردد مقام معظم رهبری با ذکر این نکته هیچ امری را که ریشه در شریعت نداشت را نمی‌شد به امام تحمیل کرد یا ایشان را در معذوریت برای پذیرش آن قرار داد تاکید می‌نمایند اگر جمهوریت مسئله کم اهمیت بود و ریشه در شریعت نداشت امام بر آن تاکید نمی‌کردند.

وی افزود: مقام معظم رهبری نیز در برهه‌های مختلف تاریخی بعد از دهه ۷۰ برای حفظ اصالت جمهوریت انقلاب اسلامی و فصل الخطاب بودن نظر و انتخاب مردم هزینه داده‌اند.

عضو شورای شهر تبریز اظهار داشت: شخصیت اصلی کتاب آپاراتچی یعنی جلیل طائفی یکی از همین جمهورها و توده مردم عادی این کشور و نظام است. موضوع کتاب آپاراتچی در مورد مردم واقعی یعنی مردمی است که هیچ گونه وابستگی و رانتی ندارند هیچ گونه بزک و دوزک ندارند خود خودشان هستند که دعوای انقلاب اسلامی سال ۵۷ بروی همین حفظ شانیت همین مردم بوده است.

رشیدی در مورد تاریخ نگاری انقلاب با اشاره به نامه ۲۷ دی ماه ۱۳۶۷ امام خمینی (ره) به سید حمید روحانی اولین رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: تاکید امام برای نگارش تاریخ انقلاب جمع آوری رخدادها و رویدادهای انقلاب از زبان توده مردم بوده است چرا که مورخان همیشه تاریخ انقلاب را به مسلخ اغراض خود برده‌اند.

رشیدی در قسمت پایانی سخنان خود صندوق رأی و شرکت در انتخابات را آخرین امید توده‌های مردم مستعضف و پابرهنگان جامعه برای اعلان موضع و بهبود روندها در اداره کشور اعلام کرد.

قصه فیلم آپاراتچی با کلمه عشق آغاز می‌شود

قربانعلی طاهرفر کارگردان فیلم آپاراتچی نیز در این نشست با بیان اینکه قصه فیلم وی با کلمه عشق آغاز می‌شود و شخصیت اصلی فیلم «جلیل طائفی» با عشق به سینما پیوند خورده است گفت: این عشق دلیل واضحی بر موفقیت کتاب و فیلم آپاراتچی بوده است.

طاهرفر در ادامه اظهار داشت: در دهه شصت که امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای خیلی از فیلمسازان محیا نبود جلیل طائفی کسی بوده که بدون سواد یک تنه وارد عرصه فیلمسازی می‌شود و فیلم‌هایش را از ایده تا پخش مدیریت می‌نماید بر همین اساس می‌توان از جلیل طائفی به عنوان یک بنیاد سینمایی کامل در دهه شصت نام برد.

وی با اشاره به نثر روان و جذاب کتاب آپاراتچی گفت: افرادی که شروع به مطالعه این کتاب می‌کنند به سختی از مطالعه این کتاب دست برمی دارند لذا مطالعه این کتاب را قبل از تماشای فیلم به همه توصیه می‌نمایم.

برنده سیمرغ بهترین کارگردانی فیلم اولی از چهل و دومین جشنواره فیلم فجر در مورد اقتباس خود از کتاب آپاراتچی افزود: یکی از دلایلی که به سراغ این کتاب آمدم عشق شخصیت جلیل طائفی به سینما بود در بیشتر نمونه‌های مشابه ایرانی و خارجی عشق به سینما قهرمان داستان‌ها یا ساخته ذهن نویسنده هستند یا مربوط به قهرمانی می‌باشد که با طی مسیر مشخصی به عنوان قهرمان شناخته شده‌اند اما جلیل طائفی از بطن جامعه و دل مردم برخاسته است و بدون اتکا به نهادهای سینما در دهه شصت اقدام به ساخت فیلم سینمایی کرده و همچنان به عشق بر سینما پایبند بوده و چندین فیلم سینمایی در سال‌های اخیر توسط وی ساخته شده است.

طاهرفر شهر تبریز را به عنوان دومین علت به عنوان انتخاب آپاراتچی برای فیلمسازی عنوان کرده و افزود: شهر تبریز به عنوان معدن اعجاز در حوزه سوژه هاست. سوژه‌ها و شخصیت‌های تاریخی زیادی که از آنها غافل بوده‌ایم.