دونده ۱۸ ساله ایران بر بام آسیا ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا رقابت ماده دوی ۴۰۰ متر در حالی برگزار شد که سجاد آقایی موفق شد با ثبت زمان ۴٧.٩۵ ثانیه بر قله قهرمانی آسیا بایستد و اولین مدال طلا را در بخش مردان برای کشورمان کسب کند.



یازدهمین دوره رقابت‌های دوومیدانی داخل سالن آسیا روزهای ۲۸ تا ۳۰ بهمن با حضور ۴۰۰ ورزشکار از ۲۶ کشور در سالن آفتاب انقلاب تهران برگزار می‌شود.