دیدار جمعی از ایرانیان خارج ازکشورفعال در خیریه باامیرعبداللهیان

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از شخصیت‌های برجسته ایرانی داخل و خارج از کشور فعال در امور خیریه و نیکوکاری امروز با حضور در وزارت امور خارجه با حسین امیرعبداللهیان ملاقات کردند.

در این نشست که با هدف بررسی آخرین دستاوردها و خدمت رسانی‌های خیرین ایرانی داخل و خارج از کشور برای ساخت ایران قوی برگزار شد، مهمترین مسائل و اولویت‌ها برای افزایش جلب مشارکت خیرین و نیکوکاران به ویژه در حوزه آب رسانی به مناطق محروم کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

امیرعبداللهیان ضمن اشاره به ماندگاری و ارزشمند بودن فعالیت‌های خیرین ایرانی داخل و خارج از کشور در رشد و پیشرفت ایران اسلامی، از مجموعه اقدامات تخصصی و کارشناسانه خیرین به منظور شناسایی اولویت‌ها و چالش‌های اصلی کشور قدردانی کرد.

وزیر امور خارجه با مهم برشمردن موضوع «تنش های آبی» به ویژه در مناطق روستایی و کم برخوردار کشور به دلیل تغییرات آب و هوایی، بر ضرورت تمرکز امور خیریه در حوزه آب رسانی تأکید و اظهار داشت، کمک خیرین در ارتقا زیرساخت‌های حوزه آب رسانی سبب مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها شده و به تقویت امنیت پایدار در کشور منجر می‌شود.

امیرعبداللهیان در پایان ضمن اشاره به اهمیت حفظ و تقویت ارتباط میان هموطنان داخل و خارج از کشور و ضرورت شبکه سازی میان آنها در زمینه‌های مختلف، اظهار داشت، شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور وظیفه بسیج امکانات و بسترسازی لازم برای جلب مشارکت هموطنان مقیم خارج از کشور را در کمک به رشد و پیشرفت کشور برعهده دارد.