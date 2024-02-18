به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: بر اساس اعلام مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، تا بیست و پنجم بهمنماه، لرستان بهترین عملکرد را در حذف مجوزهای کسبوکار کاغذی و الکترونیکی کردن مجوزها در بین استانهای کشور داشته است.
وی تصریح کرد: طی بررسی آمار عملکرد استانها در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، تا روز بیست و پنجم بهمنماه دو هزار و ۲۰۳ فعال اقتصادی در استان، مجوزهایشان را الکترونیکی کرده و شناسه «یکتا» دریافت کردهاند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان، عنوان کرد: پس از لرستان در استانهای گیلان، تهران، خراسان جنوبی و اردبیل بیشترین میزان تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه «یکتا» صورتگرفته است.
محمدی در ادامه به عملکرد شهرستانهای استان در این موضوع اشاره کرد و گفت: بر اساس این گزارش در استان لرستان، بروجرد، الیگودرز و دلفان به ترتیب با ثبت ۹۱۸، ۳۰۱ و ۲۷۲ مورد بهترین عملکرد را در بین شهرستانهای استان داشتهاند.
وی تأکید کرد: بر اساس حکم ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا پایان سال ۱۴۰۲ به مجوز الکترونیکی یا شناسه «یکتا» تبدیل شوند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان، تصریح کرد: امکان تبدیل غیرحضوری و رایگان مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا از طریق درگاه ملی مجوزها به نشانی Mojavez.ir برای صاحبان کسبوکار از مهرماه ۱۴۰۲ مهیا و عملیات تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا آغاز شده است.
نظر شما