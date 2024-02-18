امنیت اقتصادی در گرو مشارکت حداکثری در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، بختیار خلیقی شامگاه یکشنبه در جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی استان کردستان، اظهار کرد: بحث نظارت بر بازار بنا بر تصمیم دولت به وزارت صمت موکول شده و با توجه به ضرورت امر در بحث ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان، بحث نظارت و بازرسی به شدت مد نظر است.

وی بر تشدید نظارت‌ها بر بازار عرضه کالا به خصوص کالاهای اساسی مورد نیاز شهروندان در ایام پایانی سال تاکید کرد.

وی افزود: در راستای رفاه شهروندان و ثبات بازار در این ایام در سطح استان و شهرستان‌ها تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: ذخیره سازی کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، ذخیره سازی میوه و مرکبات، فروش فوق العاده بر اساس ماده ۸۴ قانون نظام صنفی، برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم در تمام شهرستان‌های استان و اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال با کمک ۴ دستگاه نظارتی از جمله تمهیدات ایام پایانی سال است.

خلیقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک بودن ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، یادآور شد: امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه در گرو مشارکت حداکثری است.

وی بر نقش صنعت گران، معدنکاران، فعالان اقتصادی و بازاریان در انتخابات تاکید کرد و گفت: مشارکت جامعه اقتصادی کردستان در انتخابات، نقشه دشمنان نظام را نقش بر آب خواهد کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان اظهار کرد: مشارکت بالا در انتخابات موجب عزت و اقتدار کشور خواهد شد و خانواده اقتصادی کردستان، نقش بسیار مهمی در مشارکت در انتخابات پیش رو خواهد داشت.

خلیقی حضور در انتخابات را وظیفه‌ای شرعی و قانونی خواند و خواستار مشارکت حداکثری فعالان اقتصادی، صنعت گران، بازاریان و معدنکاران استان در انتخابات شد.

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